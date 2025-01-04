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減息預測升 在岸人幣失7.3見14月低 人行：擬加大貨幣政策調控 擇機降準降息

【明報專訊】人行昨晚指貨幣政策委員會第四季度例會於上月底召開，會議建議加大貨幣政策調控力度，並按國內外經濟金融形勢和金融市場情况，擇機降準降息。而在這之前，昨日人行開出的人民幣中間價，與市場預測均值的偏強差距為7個月以來最大，惟仍未扭轉在岸人民幣昨日下午跌穿7.3水平，見14個月低位的走勢。

明報記者 江陵凱

人行指出，第四季貨幣政策委員會例會研究了下階段貨幣政策主要思路，建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情况，擇機降準降息；又指要增強外匯市場韌性，穩定市場預期及加強市場管理，堅決處置擾亂市場秩序的行為，防止形成單邊一致預期並自我實現，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

彭博：中資大行美元沽盤曾短暫撤離

美國周四公布的初領失業救濟金人數為近8個月以來新低，帶動昨日美匯指數升穿109水平的背景下，人行昨開出人民幣中間價7.1878，較市場預測的均值7.3202，強1324點子（1元等於1萬點子），其差異為7個月以來最大，維穩信號較強，惟至昨午在岸人民幣終失守7.3關口。彭博社報道，有交易員指中資大行多數於7.3元強方附近持續賣出美元，但昨午相關賣盤短暫撤離，並於7.31元附近重新出現，報道亦引述瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰認為，在岸人民幣跌穿7.3反映「人行對人民幣出現一定程度貶值打開綠燈」，意味下周人民幣中間價跌破7.2的風險正上升。

瑞穗：為一定程度貶值開綠燈

在岸人民幣昨一度低見7.3191，報7.3187，跌193點子。截至昨晚7時離岸價則報7.3547，跌144點子。近期人行及國企銀行一直以沽美元的方式，並以人行開出較強中間價，以引導人民幣在岸價堅守7.3水平（見圖），這亦促使美元兌多數貨幣反彈的背景下，人民幣表現相對優於其他貨幣，推動人民幣對一籃子貨幣升至2022年10月以來高位。

英國《金融時報》昨引述人行評論報道指出，人行表示將於今年「適當時候」減息，將目前1.5厘的政策利率7天期逆回購利率下調，並表示會優先考慮利率調整的作用，並逐步擺脫以貸款增長為首要的「量化目標」。

盧楚仁：跌穿7.35概率大

摩根士丹利日前便發表報告指出，相信人行會利用存款準備金率、回購及擴大資產負債表，去維持貨幣寬鬆政策及推動財政政策。該行預計，人行將於年內下調貸款市場報價利率（LPR）15至20點子（100點子等於1厘），存款利率亦以相若幅度下調。獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，昨日於人民幣貶值之下，仍未見任何內地官方將干預的言論，促使交易員可放心做空人民幣令跌勢持續，短期內人民幣在岸價跌穿7.35的概率大，人民幣仍受美元強勢及人行實行寬鬆的貨幣政策而處於弱勢。