內地11月手機出貨量按年跌5%

國產品牌市佔近九成

報告指出，去年11月內地手機出貨量按年下降5.1%至2960.6萬部；其中5G手機略增0.8%至2731.9萬部，佔同期手機出貨量的92.3%。去年首11個月，內地市場手機出貨量按年升7.2%至2.80億部；當中5G手機增長12%至2.41億部，佔同期手機出貨量的86.2%。

另外，11月內地手機上市新機型按年升33.3%至40款，但5G手機減少15.8%至16款，佔同期手機上市新機型數量的40%。至於去年首11個月，內地手機上市新機型按年跌5.3%至393款；其中5G手機亦減少0.5%至202款，佔同期手機上市新機型數量的51.4%。

以內地外國手機品牌劃分，去年11月國產品牌手機出貨量按年升4.4%至2657.1萬部，佔手機出貨量的89.7%；上市新機型增長58.3%至38款，佔同期手機上市新機型數量的95%。去年首11個月，國產品牌手機出貨量按年增長15.2%至2.38億部，佔手機出貨量的85.1%；不過上市新機型下降2.9%至369款，佔手機上市新機型數量的93.9%。