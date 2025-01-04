騰訊全年千億回購 破港股紀錄

股份全註銷 總股本10年來最少

集團提到，去年4個季度回購金額分別達到148.35億元、375.15億元、359.13億元和237.39億元，全年共129次回購，日均回購金額為8.68億元。騰訊控股續表示，為提升股東回報及增加每股收益，主動將回購股份全部註銷，令截至去年12月31日的總股本進一步下降至92.2億股，達到10年來最低水平。

騰訊表示，持續回購一方面體現對股東的持續回報，另一方面展示集團對自身業務發展的長期信心，去年在視頻號、小程序、AI大模型、SaaS等多個「新芽」業務帶動下，充滿增長動能，長青遊戲亦「老樹煥新」，實現高質量增長。

內地媒體報道指出，騰訊控股回購力度完全抵消南非大股東Naspers旗下Prosus減持的影響。資料顯示，Prosus在2022年6月開始出售騰訊股份起計，截至2024年12月27日，騰訊回購總額已達1876億元，超越同期Prosus售股金額1745億元。

阿里巴巴回購額達1248億

阿里巴巴（9988）日前亦公布，2024年10月至12月季度共斥資13億美元（折合約101.4億港元）回購1.19億股普通股，即使季度回購金額是近兩年低位，但2024年累計回購額仍然達到160億美元（折合1248億港元）。