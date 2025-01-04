MPF全年人均賺2.3萬 4年高 GUM：美股基金回報23%稱冠

明報記者 黃志偉

根據報告，「GUM強積金綜合指數」去年回報達9.3%（見表），而「GUM強積金股票基金指數」的回報更達到14.2%。從附屬指數去年表現來看，美國股票基金以23.2%的回報率穩居榜首；日本股票基金排名第二，錄20.4%；香港股票基金（追蹤指數）亦有20%。至於大中華股票基金，去年回報為16.2%。

美股基金吸金178億最多

GUM表示，儘管美股在去年8月因日本拆倉潮引發調整，但美股基金全年回報仍上漲超過兩成。至於內地及香港股市，受中央經濟刺激措施推動，9月份內地及香港股票基金急升，全年升幅逼近美股基金水平。雖然10月後市場出現回吐迹象，但恒生指數仍穩守在兩萬點以上，結束3年跌市。至於固定收益基金，GUM指隨着特朗普再次入主白宮，市場預期減息步伐放緩，導致債券基金面臨壓力。

GUM料升勢延續至首季

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，過去3年強積金淨轉換額持續攀升，去年達到463億元，按年升38.8%。其中美國股票基金吸金最多，總額達178.32億元，佔總轉換金額的38%。

GUM常務董事陳銳隆表示，去年是強積金自2020年以來升幅最好的一年，股債雙升的局面已使去年回報超過9%；相信升勢將延續至首季。他認為今年全球將受到特朗普政策的主導，地緣政治和關稅問題將影響投資氣氛。就中國而言，相信中央的各項政策將更加積極有效，以保持經濟穩定增長。因此，投資者應避免集中於單一市場，低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報。