老鄉雞金岩高嶺土申港上市

老鄉雞內地擁逾1400門店

初步招股文件顯示，老鄉雞採取「直營+加盟」方式拓展門店網絡。截至去年9月底，老鄉雞在內地53個城市擁有1404家門店，其中949家為直營店，455家為加盟店，覆蓋9個省，服務1.98億名顧客。根據灼識諮詢數據，以2023年交易總額計，老鄉雞在中國中式快餐行業位列第一。財務方面，去年首三季老鄉雞錄得淨利潤3.67億元（人民幣，下同），按年增長3.3%；收入46.78億元，按年升11.9%。毛利率為23.5%，按年跌0.2個百分點。

至於同日遞表的安徽金岩高嶺土，據初步招股書，該公司主要依託於煤系高嶺土礦產資源，產品包括精鑄用莫來石材料及耐火用莫來石材料。去年首三季，金岩高嶺土共生產精鑄用莫來石材料9.18萬噸，耐火用莫來石材料1.81萬噸。弗若斯特沙利文數據顯示，按2023年收入計算，金岩高嶺土是中國最大的精鑄用莫來石材料生產商，市場份額達17.9%。去年首三季收入有1.83億元，按年升35.7%；純利3350萬元，大增55.1%。

布魯可孖展超購逾4485倍

此外，內地拼搭玩具品牌布魯可（0325）自去年12月31日至本月7日招股，第三日孖展認購持續火熱。據華盛証券新股認購平台統計，截至昨晚8時，布魯可已錄得逾4485倍孖展超額認購，涉及6531億元孖展額，當中以富途證券約3474.25億元孖展額為最多。

明報記者