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中銀匯豐渣打停推定按 業界：申請少

【明報專訊】本港多家大型銀行於去年下半年推出，介乎兩年至5年的新定息按揭計劃，近日傳出相關計劃已截止。本報向中銀（2388）查詢獲回覆指出，中銀推出的定息按揭計劃申請期已結束，並將密切留意市場情况及客戶的需求，提供多元化的按揭產品及服務。據了解，匯豐及渣打香港的定息按揭申請期亦完結，而渣打香港於網站上已無相關定按產品的頁面。

匯豐發言人亦回覆本報指出，匯豐定期檢視樓宇按揭產品及服務以滿足客戶需要。渣打香港發言人亦回覆，該行不時因應巿場情况及需求，推出不同樓按產品，並會不時檢討以滿足客戶需要。

受提早加快減息影響

對於銀行決定停止定息按息計劃，中原按揭董事總經理王美鳳認為，主因為香港提早加快減息，以及甚低申請量令定按已無需要推出，指出銀行的定息按揭計劃，會因應市場需求及息率變化，決定及調整推出市場的時限。

根據金管局於11月的住宅按揭統計調查顯示，自去年9月份匯豐推出定按後，10月份新批按揭定按比例由0%升至僅1.8%。而中銀及渣打香港分別於去年10月份相繼推定按，但11份新批按揭定按比例反降至0.9%。

王美鳳提到，自從銀行加快提早於9月起啟動減息周期，根據去年11月及12月份期間的中原按揭客戶申請個案，已再沒有客戶申請定按計劃，另現時市場上H按為主流按揭計劃，使用率持續於九成以上。王美鳳認為，定按的使用比例較低，與銀行減最優惠利率，以及按息不提供現金回贈和相關存款優惠有關。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則表示，H按設有封頂位，若未來港元拆息回落時，H按可節省更多利息開支，相信H按選用比例仍會有上升空間，並繼續成為主導市場的按揭計劃。