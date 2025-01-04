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外國手機內地出貨減47% 蘋果競爭壓力大

【明報專訊】CNBC根據中國信息通信研究院（CAICT）的數據計算，外國手機去年11月在中國的出貨量為304萬部，按年減少47.4%。由於在中國銷售的外國手機以蘋果品牌為主，三星等競爭對手只佔極小部分，反映蘋果（美：AAPL）在中國市場市場面臨愈來愈大的競爭壓力。

此外，蘋果同意支付9500萬美元（約7.4億港元），以結束美國用戶指控Siri侵犯私隱的集體訴訟。蘋果用戶於2019年指控蘋果，在用戶無意中啟動Siri後，Siri會在未經許可的情况下，錄下他們的私人對話，並將對話內容與廣告商等第三方分享，疑侵犯個人私隱。蘋果已於去年12月31日，將初步和解建議提交給加州奧克蘭（Oakland）的聯邦法院，現等待美國地方法院法官Jeffrey White審批。

Siri被指竊聽用戶 蘋果7.4億和解

訴訟指出，即使沒有說出「Hey, Siri」來啟動Siri，Siri也會把用戶的對話錄下。根據法庭文件，在2014至19年間擁有iPhone、iPad、Mac或Apple Watch等支援Siri的蘋果設備的索償者（必須居住在美國），每人最多可從每部裝有Siri的設備獲得約20美元的賠償。

雖然蘋果同意和解，但否認有任何不當行為，並指其「紀錄、向第三方披露或未能刪除被錄下的對話」，是因為Siri在未經許可的情况下被啟動。蘋果的律師表示，將確認「永久刪除了蘋果在2019年10月以前收集的Siri錄音」。

（綜合報道）

[國際金融]