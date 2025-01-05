標指升逾1% 扭轉5天跌勢 美股風險取向趨謹慎 分析：特朗普上台前規避風險

明報記者 蕭嘉聰

美股三大指數全周累計均挫

納指亦結束5連跌，收市升1.77%，報19,621點，道指則自四連跌回升，收市報42,732點，上升0.8%。一周累計三大指數均下挫，道指跌0.6%，標指及納指亦分別下跌0.48%及0.52%。個股方面，電動車公司Rivian（美：RIVN）公布第四季產量為12,727輛，高於市場預期的1.15萬輛，周五股價大升24.45%至16.49美元；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）亦反彈升8.2%至410.44美元。

上周標普行業分類指數，偏向防守類別包括公用、房地產及健康護理行業錄得升幅，國際油價上周曾創兩個月高位，帶動能源股指數升3.24%。防守性資產黃金上周亦中止兩周連跌，全周升0.72%，上周五收報每盎司2639.48美元。

貝萊德比特幣ETF錄1年最大淨流出

2024年高風險偏好大部分時間主導市場，但市場風險取向在今年初轉弱，彭博指主動投資經理股票持倉連跌3周，為4月來最大跌幅，看跌期權交易量相對看好期權的比率則升至近4個月高。規模最大的比特幣ETF亦錄得淨流出，貝萊德iShares比特幣ETF（美：IBIT）上周四淨流出3.326億美元，為推出1年來最大單日淨流出，全周累計流出3.93億美元。

Northlight Asset Management首席投資官Chris Zaccarelli表示，即將上任的特朗普政府有機會出現政策改變，規避一些風險有其意義，不過他相信2025年股市或可錄得微升。鄧普頓投資方案高級副總裁Max Gokhman認為，市場流動觀點認為美股將繼續攀登「憂慮之牆」（wall of worry），即在一系列負面因素持續向上，不過新任美國政府上台，或加大繼續保持收益的障礙，戰術性離場是謹慎的做法。

高盛：股市增長故事完好無缺

彭博引述美銀全球金融壓力指數高於12個月前水平，反映市場焦慮程度較高。高盛資產管理多元行業固定投資主管Lindsay Rosner稱，不安情緒部分反映了對市場估值的擔憂。雖然對偏高估值保持一定程度的謹慎合理，但股市增長故事仍完好無缺。