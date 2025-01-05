微軟斥6240億建數據中心訓練AI

CEO籲特朗普勿嚴管AI

微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，800億美元的投資中一半以上將用在美國國內，反映公司對美國的承諾及經濟有信心。他提到，近日AI發展要歸功於「大規模的基礎設施投資」，告誡即將上任的特朗普政府不要對AI實施「嚴厲監管」，認為美國最重要的公共政策優先事項，應是確保美國私營企業可繼續發展。

微軟2024財年資本支出逾500億美元，絕大多數投資於與AI服務需求推動的服務器基礎建設有關。微軟與亞馬遜（美：AMZN）等雲設施提供商，近年一直通過建設新數據中心加強算力激烈競爭。

瑞銀料AI變現能力改善撐股價

各大科企積極投資AI，近3年推動AI相關股票累積大量升幅，瑞銀全球財富管理美洲區首席投資官Solita Marcelli認為，雖然AI股最初的飈升勢頭可能已有所放緩，但升勢仍遠未結束。該行指出，大型科企通過大量資本支出支持AI發展，雖然市場對發展周期有所質疑，不過即將到臨的財報季有機會公布更大規模的投資計劃。

瑞銀預計，主要科技公司2025年的資本支出總額將達到2800億美元，按年增長25%。隨着AI採用率上升和跨行業應用增加，料今年AI的變現能力將大幅改善，認為AI股的估值不算過高，強勁潛在盈利增長，可在近期為股價帶來支持。