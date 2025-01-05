特朗普想油價跌 行業轉變產量難增

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、Business Insider、彭博、The Conversation

《華爾街日報》指出，以前頁岩油產量急增，其中一個原因是野貓式鑽探（wildcatters）。野貓式鑽探即在未認定為油田的地方鑽探，通常是由私人公司發起。由於鑽探處未確認為油田，這些私人公司要冒相應風險。該報認為，做野貓式鑽探的公司有份推動頁岩油行業繁榮，但現時行業逐漸成熟，大型上市企業陸續兼併這批私人公司，且股東希望公司更有紀律，創造回報，野貓式鑽探幾乎消失。據Rystad Energy數據，美國活躍頁岩油公司到2024年只有268家，較2021年的355家減少24.5%。

大型企業併購 私企鑽井減

在得州與新墨西哥州之間的二疊紀盆地，為全美最大油田。在2014年，多達30家公司原油產量在當地佔約三分之一，每日產量為56.3萬桶；截至2024年7月，埃克森美孚（美：XOM）、響尾蛇能源公司（美：FANG）、西方石油公司（美：OXY）單三家公司已同樣佔當地產量約三分之一，每日產量達199萬桶，反映行內漸由中小型公司整合至大型企業。

自疫情結束以來，原油價格已從低位反彈，美國原油產量突破每日1300萬桶，創紀錄新高。Endeavor Energy Resources為早期恢復產油的公司，後來被響尾蛇能源以260億美元收購。

油氣資產買賣平台EnergyNet行政總裁Chris Atherton預料，隨着行業進一步整合，將形成一座巨大工廠。能源分析公司East Daley Analytics分析師Rob Wilson指出，二疊紀盆地中，約有25%鑽井平台是由私人企業經營，遠低於2022年1月的50%。

《華爾街日報》指出，上述比例下跌，意味當油價急升時，願意擴大供應的公司數目會少得多，總計現時頁岩油行業與特朗普首個任期時已經有變，很難恢復到當時的增長速度。

Pioneer主席兼行政總裁Richard Dealy表示，行內不會出現過往般的爆發式增長。在2024年被埃克森美孚以600億美元收購的Pioneer早前指出，目標2030年內將其在二疊紀盆地的日產油氣當量推高1倍，至約230萬桶。

WSJ：美油氣開採職位10年減四成

摩通分析，其他支持頁岩氣革命的盆地，都出現產量回調一類情况，如得州鷹堡頁岩層、北達科他州威利斯頓盆地、科羅拉多州丹佛盆地等。

該行預計，美國原油產量由現時至2030年間，增長只有3.6%至每日約1350萬桶。對比自2022年以來的產量增幅13.4%，未來增長或將大幅放緩。

《華爾街日報》指出，能源企業選擇集中從現有頁岩層開採更多頁岩油，而不是增加鑽探。當效率上升，意味能源企業不用那麼多員工，就能開採更多頁岩油，許多管理層都預期行業會進一步收縮。該報引述美國勞工部數據，2024年美國油氣開採職位約為12萬個，較2014年大減約四成。

分析：能源價減半 或引發災難級衰退

能源市場分析公司Rapidan Energy主席Bob McNally認為，特朗普要一年內將能源價格減半，除非白宮說服沙特阿拉伯大幅增加石油供應，否則只會引發災難級衰退。他指出，頁岩油每加侖1.5美元的話，美國會喪失能源主導優勢，因兩者不能並存。據美國汽車協會數據，2024年底全國平均氣價每加侖約3.026美元。

GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan亦指出，當石油價格下跌，美國石油產量長遠會回落，但石油企業始終要向股東負責。

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