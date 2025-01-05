拜登擬禁美東西海域新鑽探

近3任總統日均原油產量趨升

彭博最近報道，拜登準備公布禁止在美國大西洋沿岸、太平洋沿岸及墨西哥灣東部共6.27億公頃，出售新的水域供油氣公司鑽探，只容許多年來一直被開採的墨西哥灣西部及中部新增鑽探活動。這區域正生產美國14%的化石能源。

在特朗普首個任期時，美國聯邦政府在北極國家野生動物保護區、阿拉斯加國家石油儲備區和猶他州荒野租用更多土地鑽井。特朗普又敦促各機構免除環境審查，並放寬法規，以加快批准建設管道和其他能源基礎設施。當其政府開放更多美國沿海水域作油氣租賃，但遇到部分地方居民反對鑽井，一度威脅幾名共和黨候選人在2020年的競選。特朗普當時亦轉軚，禁止在墨西哥灣東部以及佛羅里達、喬治亞、南卡羅來納州的大西洋沿岸作沿海鑽探，為期10年。

拜登政府重視清潔能源和氣候變化，但任內亦批准了全美最大的石油鑽探作業，即康菲石油公司（美：COP）在阿拉斯加柳樹（Willow）石油項目。由於石油企業租用土地後，需要幾年才能開始生產，即租約若在特朗普首個任期時拍賣，許可證則可能到拜登任期才發出。通常美國總統對許可證沒有自由裁量權，都是簽署批准。

水力壓裂等技術致石油增產

回顧美國石油產量走勢，本來在1970年一度達至高峰，之後踏入緩慢衰退期，長達30多年。當時市場認為美國已將最好的儲油田抽乾，以後只能倚賴進口石油。直到2000年代，美國在開採技術有突破，相繼研發出水平鑽井與水力壓裂等技術，獲取以往難以得到的化石燃料，自2009年以來美國的石油產量亦因此激增。惟水力壓裂容易激起工程一帶的居民反對，包括被指引起污染及輕微地震。特朗普支持水力壓裂，而一度反對水力壓裂的美國現任副總統賀錦麗，在大選競選時則改口，稱不會禁止水力壓裂。

[企業地球村]