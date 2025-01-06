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洪灝料港股下跌空間最多3000點 外資現流入機會不大 倘中美貿戰拖跌大市可低吸

【明報專訊】內地於去年9月底推出「組合拳」救市，市場均指有外資回歸，並將其低配港股比例稍作調高。思睿首席經濟學家洪灝接受本報訪問時表示，認為外資於目前流入的機會不大，因中美角力下潛在風險不低，並認為現時港股仍需等待內地今年3月兩會公布支持經濟措施出台，預料今年會維持上落格局，若新一波中美貿易戰開展，並從去年的升幅當中出現較大回吐，投資者可考慮趁低吸納。

明報記者 江陵凱

被問到外資及後再流入港股機會，洪灝說：「梗係唔大啦，你（外國投資者）點解要買港股？係咁嘅中美大格局之下，好容易產生comply risk（潛在風險），你有其他可以買，（外資流入港股）講完都嘥氣嘅。」他補充並非要數香港股市不是，只是考慮到外國投資者，若於現時投資港股所需要承受的風險而已。

港股若升至23000可減持

去年12月中央經濟工作會議已定調內地今年經濟發展方向，市場正期待內地將推出刺激政策。洪灝認為，於今年3月兩會舉行之前仍不會有相關政策出台，加上目前恒指約兩萬點水平，其實未有計入中美新一輪關稅貿易戰的風險，只單純反映對今年內地政策出台的預期，故認為恒指仍有2000至3000點下跌空間，若回吐的話可考慮趁低吸納港股；另若最終恒指回升至23,000點水平，可再根據內地政策有否超預期，再減持部分另作部署。

人民銀行於去年9月底推「組合拳」救市，包括降準備金0.5個百分點，當時人行行長潘功勝曾表示，會根據去年底前情况，或進一步再下調0.25至0.5個百分點，惟最終未見兌現。

倡內地減至零息 產生再通脹

洪灝則認為，現時內地市場流動性充裕，中國10年期國債孳息率則不斷跌至低位，人行降準的作用實質不大，故倒不如不降。他續指出，貿易戰、美國息口政策及人民幣貶值壓力，均為左右內地考慮減息的因素，而美國息口政策對人民幣貶值的影響為不可抗力，另一方面現時中國沒有通脹壓力，若要待至美國新政府上場公布關稅政策之後，內地才減息的話則會較被動，他認為內地於現階段已需要減息，更認為可直接減至零息，令市場出現再通脹（reinflation）。

籲按六成關稅為基準部署投資

市場認為特朗普所提出對中國商品徵收六成的關稅為「談判籌碼」，最終關稅或不達六成。但洪灝則不認同該看法，指出若按不達六成的假設去計劃投資的話，則會罔顧今年整個市場風險，他亦提醒投資者的策略不應將投資建基於希望，應假設六成關稅為基準情况，並按此最壞情况來部署今年交易。