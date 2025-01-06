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聯儲兩官員齊稱遏通脹目標未完成

【明報專訊】三藩市聯儲銀行行長Mary Daly表示，即使過去兩年於降低物價取得重大進展，但目前通脹水平仍「令人不安地處於聯儲局目標水平之上（uncomfortably above our target）」，表示聯儲局不希望美國勞動市場進一步放緩，但同時堅決地要將通脹降至2%的目標，於達到目標的同時需深思熟慮，務求充分支持就業市場。

減息步伐預期降溫

聯儲會理事Adriana Kugler亦表示，聯儲局將通脹水平降至2%的目標仍然未完成，她又重申，希望確保最近通脹數據回升不會是持續的。相關言論進一步令到市場對聯儲局減息步伐預期降溫。

點陣圖料今年減息降至兩次

根據芝加哥商品交易所的利率期貨顯示，市場目前預料本月底聯儲局僅有一成機率再調低利率。

事實上，去年11月美國消費者物價指數（CPI）按年升幅由10月的2.6%加快至2.7%，為連續兩個月增速回升；另一方面，去年11月份美國失業率按月略升0.1個百分點至4.2%，但仍為歷來較低水平。

通脹回落步伐放緩，聯儲局於去年12月「鷹派減息」後，主席鮑威爾表明於考慮進一步減息時，將會變動更謹慎，更指出目前就業市場降溫，但降溫速度沒有快到引起當局關注，進一步減息要視乎通脹降溫的進程，並考慮就業市場情况，只要經濟和就業市場穩固，當局則會審慎地考慮再減息。

另外，當時所公布的利率走勢點陣圖亦顯示今年料減息兩次，較去年9月時預計的4次為少。