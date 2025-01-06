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吉利「超醇電混」新車 內媒指今年陸續推

標籤：經濟

【明報專訊】據內地媒體報道，吉利汽車（0175）透露將於今年內陸續推出搭載全新一代「超醇電混」技術的轎車及SUV。

採全球首創甲醇發動機

吉利汽車指出，新車可實現甲醇與汽油在同一燃料箱內的靈活配比，並採用了全球首創的甲醇發動機及超低溫冷啟動技術，可實現甲醇燃料在攝氐零下40度低溫下啟動，發動機熱效率高達全球最高的48.15%。

為確保車用甲醇能源供應，吉利於2023年2月在河南安陽投資建設的全球首個可年產11萬噸的綠色低碳甲醇工廠已正式投產。

去年10月，吉利在阿拉善佈局的年產50萬噸綠色甲醇首期10萬噸示範項目也隨之啟動。於即將舉行的哈爾濱2025年第九屆亞洲冬季運動會上，吉利將提供一支醇氫動力服務車隊，目前已向組委會交付350輛醇氫電混汽車，為醇氫電混汽車首次大規模服務國際性體育賽事。

逾萬人報名參觀小米車廠

另外，小米（1810）董事長兼行政總裁雷軍於本月4日在其個人微博宣布，將於今年逐步開放小米汽車工廠予公衆參觀，單場活動限定20個名額。

雷軍表示，參觀時間限定於每周六下午2時至5時，並會提前一個月公布可預約時段。根據小米官方預約網站，截至昨日，本月參觀活動已獲得逾萬人報名。

小米汽車工廠位於北京經濟技術開發區，佔地面積達到71.8萬平方米，設有研發試驗基地，以及專為新能源車而設的壓鑄、冲壓、車身、塗裝、總裝及電池六大車間，並且配備有總長2.5公里的測試跑道以及包含29個試驗室的試驗樓。