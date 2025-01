標普道瓊斯指數李受珍：10萬億美元追蹤 標指續帶來投資機會

明報記者 葉創成

受惠人工智能熱潮及其他有利因素,美股在過去兩年表現大幅跑贏全球股市,而過去一個多月接受《Money Monday》封面故事訪問的不少專家亦繼續看好美股在2025年表現(見表)。在2025年如何投資美股呢?標普道瓊斯指數亞太區指數投資策略主管李受珍在專訪中引述該行的統計,57%主動管理、投資大型美股的基金在2024年上半年均跑輸標指,而2023年全年亦有類似的情况,《Money Monday》認為這反映即使是由專業基金經理管理的美股基金,要跑贏標指也並非容易,因此在2025年以恒生標普五百(9195)等追蹤標指表現的ETF投資美股,可望穩中求勝。

李受珍指出,截至2023年12月底,標普道瓊斯指數公司旗下指數在全球有逾13萬億美元資產追蹤其表現,規模屬全球最大,當中,標指此單一指數便估計獲約10萬億美元資產追蹤其表現(The asset tracking the S&P 500 was estimated at ~USD 10 trillion)。

美股佔全球股市市值六成 不能忽略

標普道瓊斯指數公司近年十分重視本港市場,李受珍2024年4月更曾發表題為「為何標指對香港投資者很重要?」(Why Does the S&P 500 Matter to Hong Kong?)的研究報告就此詳細分析。她是次在專訪中則指出,目前美股佔全球股市市值約60%,因此若投資者希望在全球股市尋找投資機會便幾乎離不開美股。

李受珍又指出,雖然標指500隻成分股均屬在美國上市公司,惟他們往往不止在本土經營業務,而是屬於業務遍全球的跨國企業,故其整體營業額約三成來自美國以外的國際市場,她舉例說,像蘋果(美:AAPL)、微軟(美:MSFT)、Google母企Alphabet(美:GOOG)及Meta(美:META)等跨國企業,本港以至全球不少消費者日常均會使用其產品及服務,因此買入其股票亦屬正常。

標指成分股經營利潤率高 支持高估值

標指500隻成分股或其他股票也好,長遠決定其股價升跌的始終是盈利表現。李受珍表示,不論是標指本身,以及其包括資訊科技、金融、健康護理、可選消費、通訊服務、工業、必需品消費、能源、公用、房地產及原材料等11個分類指數(見圖1),經營利潤率均高於全球其他同業,顯示他們在全球領域也屬於高質素的上市公司,而該11個分類指數亦同樣獲不少資產追蹤其表現。

Magnificent 7近年急升後 分散投資獲重視

可以留意的是,根據彭博數據,以上周五收市價計,標指市盈率為24.9倍、股息率為1.26厘,這相對於MSCI全球指數市盈率20.59倍、股息率1.71厘屬估值較高,可見標指成分股質素較高亦在估值上有所反映。

蘋果、微軟、Google母企Alphabet、Meta、Nvidia、亞馬遜及Tesla(美:TSLA)等美國7隻龍頭科技股(Magnificent 7)受惠人工智能熱潮,有關指數2023年以來勁升近1.7倍,跑贏標指期內近五成的升幅(見圖2),李受珍被問及投資者把資產分流至追蹤Magnificent 7指數以追逐更高回報對標指帶來的競爭?

全球資金追蹤標指 三成屬衍生工具

李受珍回應說,假如投資者長線看好美國科技股前景的話,他們可以投資於標指資訊科技分類指數ETF,其表現2023年以來也相當亮麗;她亦強調,由於包括Magnificent 7在內的標指十大市值股份已佔標指總市值三成多,不少投資者擔心出現風險過分集中(concentration risk),故早於2024年已傾向買入表現與標指500隻成分股每隻股份平均表現掛鈎的資產( Asset tracking the S&P 500 Equal Weight Index),而非傳統以500隻成分股總流通市值來計價的標指資產。

另外,值得留意的是,截至2023年12月底,標指估計獲約10萬億美元(78萬億港元)資產追蹤其表現,當中,交易所買賣產品(exchange traded products)佔1.57萬億美元,非上市資產高達5.28萬億美元,李受珍解釋,全球不少退休金以追蹤標指表現為目標,便屬於非上市資產之一;至於以期權及期指等交易所買賣衍生工具(exchange traded derivatives)追蹤標指表現的資產亦高達3.19萬億美元,李受珍就此以下有詳細分析。

李受珍指出,過去幾年在全球投資市場,美股愈來愈受歡迎,ETF亦愈來愈普及,而全球現已有26證券交易所有標指ETF掛牌,這便帶來標指期權及期指等衍生工具的需求。她解釋,由於證券交易所並非每日24小時交易,而是在交易日內開市的數小時買賣,這對投資者帶來的風險是,假如其已持有標指ETF,而在證券交易所收市後發生俄烏戰爭等全球重大宏觀事件,他們便無法即時、要等證券交易所開市後才可買賣。

根據李受珍的說法,標普道瓊斯指數公司早已留意到上述風險,因此目前與標指表現掛鈎的期權及期指等衍生工具透過芝加哥商品交易所(CME)或芝加哥期權交易所(CBOE)等交易平台幾乎可以每日24小時交易,因此一旦出現全球重大宏觀事件,標指ETF持有者亦可隨時藉着這些衍生工具來對冲風險。

標指衍生工具近24小時交易 可隨時對冲

李受珍表示:「標指ETF以至其他衍生工具,我們視為同一個生態系統(ecosystem),不同投資產品各自為對方提供流動性支持,令基金經理以至其他投資者買賣更方便,這是過去幾年新興發展趨勢,因此與標指表現掛鈎產品在2019年至2023年期間交易量亦倍增,這反映與標指表現掛鈎產品在全球愈來愈受歡迎、愈來愈容易投資,不單機構投資者積極買賣,零售投資者的參與亦愈來愈普及。這樣的話,與標指表現掛鈎產品便不止用於投資美國上市公司,而是可以成為投資者因應出現全球重大宏觀事件而買賣的工具。投資產品的流動性是很重要的,這不單對短線投資者而言,對長期投資者也是一樣。」

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]