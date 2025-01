標指編製準則具兩大優點 成分股不設比重上限 入選時要有盈利

【明報專訊】美股標指在過去5年表現大幅跑贏港股恒指及MSCI全球指數(見圖1),《Money Monday》是次專訪標普道瓊斯指數亞太區指數投資策略主管李受珍了解標指編製準則,認為有兩大優點,包括(1)採用流通市值加權(Float-adjusted market cap weighted),並且不設成分股比重上限;(2)新晉成分股入選前一季及前四季總和均應該要有盈利( the sum of the most recent four consecutive quarters as-reported earnings should be positive, as should the most recent quarter),認為值得其他指數供應商及投資者留意及參考。