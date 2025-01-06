moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

老鄉雞加盟店大增 利毛利率

【明報專訊】近年內地食肆品牌相繼來港開設分店，但真正同時登陸港股的仍屬少數，對上一家在港掛牌的是小菜園（0999）；而近日包括蜜雪冰城在內的三大現製茶飲公司捲土重來，再向港交所遞表，與此同時，還有前稱「肥西老母雞」的老鄉雞亦剛於上周遞表計劃來港上市。對港人來講，對其舊名字總有一股「熟悉」的感覺，實情是老鄉雞直至目前為止，仍未提及任何計劃來港開分店事宜。

撰文 旻晞

別誤會，老鄉雞和家鄉雞沒有任何關係，雖同為連鎖快餐集團，但老鄉雞提供的是中菜菜式，其經典招牌菜便叫「肥西老母雞湯」。根據灼識諮詢資料，若以中國中式快餐行業、並按2023年交易總額計，老鄉雞位列行業第一。不過2023年中式快餐市場交易總額為7532億元，而排名第一的老鄉雞以交易總額62億元計算，市佔率亦僅為0.82%，與第二位的59億元、市佔率0.78%其實不分上下；市場結構極度分散，首五大市佔率才3%，「領先」市場的意義其實不大。而同一份報告預計2023年至2028年中式快餐市場的複合年增長率達到10.6%，到2028年達到1.25萬億元規模。

成立早期，老鄉雞都是採用直營模式經營，2003於安徽合肥開設首家直營店，直至2020年5月，老鄉雞才引入加盟模式，要求所有加盟店實施集團的營運模式，遵從直營店相同標準，確保門店網絡服務一致。自採用加盟模式以來，加盟店數量大幅增長，由2022年底的118家增加至去年9月底的455家，計及直營店，其總門店數目於去年9月底增至1404家，遍佈內地9省53個城市。當中以「老家」安徽省門店數目最多，佔總數的50.7%，以致集團於往績期間來自安徽省的收入佔比一直保持於五成以上。再按城市等次看，又分別有14.7%及49.5%門店位於一線及新一線城市當中，有別於現製茶飲公司多以標榜其三線以下門店佔比較高的情况，這亦反映老鄉雞的針對客戶層面有所分別。

至於關店率方面（按期內關店數目除以期初門店數目比率），2022年、2023年及去年首9個月分別為6.9%、7.1%及4%。若分開直營店及加盟店，其間兩者關店率分別為7.1%、7.6%和3.7%，以及4.9%、2.5%和5.3%；有趣是單從比率看，似乎加盟店的「存活率」好過「直營店」，但這或與集團近年實施加盟店策略有關，集團有意將成熟的直營店轉換為加盟店，目的是提高門店網絡擴張的穩定和及減少不確定因素。

至於更具體的理由，便可能與毛利率有關了，儘管直至去年首三季，老鄉雞有近89%毛利來自直營店運營，但若按毛利率看，直營店營運為23.8%；加盟管理服務卻有81.5%。加盟管理服務收入主要來自向加盟商提供加盟管理服務，包括預付加盟費、特許權使用費及提供其他服務的收入，若能持續提升加盟管理服務收入規模，對集團毛利率有正面作用。去年首三季，加盟管理服務收入佔集團總收入佔比僅為1.2%，卻貢獻11%毛利，有足夠的誘因持續拓展相關業務。

直營店毛利率23.8% 加盟管理達81.5%

去年首三季，其單店日均銷售額，直營店為15,959元、加盟店為12,480元，分別按年升4.4%及4.5%；同期分店翻座率則分別為4.8及3.5倍，從相關指標看似乎直營店經營情况仍相較加盟店優勝，這或與直營店「老店」比率較高有關。2022年、2023年及2024年首三季，其餐廳的平均現金投資回本期分別為15.1個月、11.1個月及5.3個月，平均現金投資回本期約為13.2個月。

自成立之初，老鄉雞的招牌菜便是「肥西老母雞湯」，強調使用自家養雞場飼養的180日左右肉雞，並不斷改進烹飪方法，往績期間共售出了逾7170萬份肥西老母雞湯。在雞類菜品方面，有三杯雞、蔥油雞、竹筍蒸雞翅等等。當然也不只是獨沽一味食雞，老鄉雞亦提供家常菜，諸如梅菜扣肉、炒肉，以及其他蔬菜、豆品、雞蛋料理等。

老鄉雞於經營上，實行全產業鏈佈局，由供應鏈管理、門店營運、菜品開發等一應俱全。如自設養殖場，於安徽省擁有3個綠色健康養殖場；採購方面，集團採取與行業領先的供應商保持長期合作關係，如金龍魚、海天、農夫山泉（9633）等。同時，集團亦配備自動化生產線的兩個中央廚房，能夠針對不同菜品的原材料做標準化處理與加工，確保所有門店品質一致。至於物流則於全國佈局了8個配送中心，保持其食材從中央廚房至安徽省內及上海門店當天即可送達，即使其他區域門店一般亦不超過兩天。

集團目前擁有超過2370萬名註冊會員，包括約950萬名活躍會員及50萬名付費會員。去年首三季，每名活躍會員平均下單約7.4次；其付費會員平均每月購買頻率為5.3次。

業績方面，基於2022新冠疫情令基數效應較低下，集團於2023年渡過高速增長的一年，收入及盈利分別急升24.8%及48.8%；及至去年首三季收入及盈利增速分別大幅放緩至11.9%及3.4%；惟毛利率於往績期間相對保持平穩。

基數效應 收入盈利增速大幅放緩

老鄉雞亦可算是「家庭式經營」，創辦人為束從軒，是退伍軍人出身的家禽養殖戶，目前已退出集團所有職務，交棒予兒子、現任董事長兼首席執行官束小龍，其胞妹束文，去年11月亦獲委任為董事，連同同期獲委任為董事、束小龍的太太董雪（兩人於上月同時調任為執董），三人目前合共持有老鄉雞92.02%持股。此外，集團非執董束從德，單看名字似乎和束氏有親屬關係，但招股文件未有任何說明。反而集團證券事務部負責人王琴琴是束小龍、束文的表親。而老鄉雞日常業務過程中，亦有與束小龍、束文的母親：張瓊，以及王琴琴、束從德妻子邵林芹等關連人士租賃若干餐廳物業。

最後，老鄉雞原名肥西老母雞，何有此名？其實很簡單，因公司於安徽合肥市肥西縣起家，及至2012年正式改名為老鄉雞，為拓展安徽省以外市場作準備。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]