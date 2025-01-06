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漢思：城巴加價後年增2億收入 兩巴合併助年省1.4億開支 擬拓海外市場

標籤：經濟

【明報專訊】漢思能源（0554）較早前以27.22億元代價增購城巴54.44%股權，令其在城巴持股增至七成。儘管城巴經歷疫情並出現虧損，集團執行董事兼行政總裁楊冬卻表示，其間毋須向城巴增資。反而新巴與城巴合併及加強管理後，估計每年可節省1.4億元開支，加上獲政府提升票價後料每年新增2億元票價收入，城巴將推進車隊更新換代，並擴展國際市場。

明報記者 陳偉燊

資料顯示，漢思去年增持城巴股權，並分3年付款，楊冬指出，城巴的業績自去年8月起綜合併表後，規模更大過集團的內地業務。「在接觸新業務時需要學習，此前更找來倫敦團隊幫助營運。」當中城巴在財務上改制並精細化，以掌握每條路線經營狀况，幫助將來整合及參與新路線投標。集團亦引進軟件增加巴士派班，減少人力資源，以及容許不同支付工具運作。

加薪對營運壓力大

目前城巴最大開支在於員工薪酬，他說，去年整體員工薪金已增加3.6%，坦言工資每年上升對城巴營運壓力大，因此城巴此前透過推動和新巴專營權合併，於過程中產生很多可供利用資源，亦助每公里成本降低5%，按年化估計年省1.4億元開支；另一方面，在政府支持下城巴獲准加價7.5%，預料每年可增加2億元票價收入。

留意與車站相關土地開發

楊冬更表示，城巴正部署增加非票務收入，當中正留意與車站相關土地開發，甚至擬在完成補地價等程序後，在西九龍加氫站增加充電樁及油站設施向公眾提供服務；亦計劃調動20至30輛巴士開發3條旅遊巴士路線。

另外，集團收購城巴所屬的匯達交通旗下廣告公司，取得東鐵、屯馬線、輕鐵及港鐵巴士廣告營運權，年收入約3億元，晉身香港三大戶外媒體公司之一，他說，將來擬投標承辦更多廣告營運權。

改用氫巴電動巴 年換百輛巴士

就漢思參股城巴，楊冬稱：「期望透過城巴這個品牌提升形象，並和城巴一同開拓新能源業務，例如發展氫巴。」同時城巴還引進第一部電動巴，惟強調「不會因此放棄氫巴的發展」。由於城巴承諾在2045年全面改用氫巴或電動巴士，楊冬預料因此需要每年平均更換85輛至100輛巴士。每輛電能巴士最少投資300萬至400萬元，氫能車則更昂貴。在融資方面，他不諱言自集團收購城巴後，多了銀行聯絡集團擬提供服務。

隨着今年起香港北部等區陸續有新屋苑入伙，他料政府會推出不少路線，加上政府正醞釀發展雲巴等新交通工具，或予城巴新發展機會。此外集團也想過「出海」，例如城巴去年曾嘗試與另一公司合作到新加坡投標公共巴士經營權，將來若在中東、倫敦出現機會，集團亦有興趣涉足。目前城巴尚有三成股權在基金手上，由於基金到了期限時需將項目脫手，楊冬指集團屆時亦有興趣接手。