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拒棄原有業務 擬增油站業務開發力度

標籤：經濟

【明報專訊】漢思能源（0554）在持有城巴的七成股權之外，現時尚經營東莞的石化產品綜合碼頭、貯罐及倉儲物流服務，另涉足貿易及加油站業務。集團行政總裁楊冬表示，集團無意放棄原有業務，並謂旗下東莞項目尚有土地可建液化天然氣貯罐及精細化工項目，亦擬增加油站業務開發力度。

東莞油庫碼頭出租率90%

「漢思原來的業務服務的對象是工業用戶，並以石油及氮能源為主，缺點是受經濟周期影響大。碰巧油站銷量下降、物流生意下降，反而巴士業務在市民每天需出門下，仍然有生意。」楊冬稱，集團在2018年轉售南沙碼頭及倉庫業務，並在翌年收到款項後，便投資城巴。

不過，他強調，原有傳統業務仍有發展機會，在新增城巴這項業務後集團可更靈活發展。在當前環境下，東莞油庫碼頭出租率達90%，並處於盈利狀態，並以長期合同佔多。

由於漢思的東莞油庫業務尚有土地可供運用，他說目前集團正與一家有國企作為大股東的企業洽談，以合作蓋建精細化工項目及貯罐等，料今年會有結果。至於位於內地的油站業務，集團已改為租用一些油站去經營及管理，不用再自建墊支，目前維持經營數十個油站。因應貿易業務利潤率低，集團擬稍為增加油站業務的開發力度。過去集團主力做貿易生意，可以和倉儲業務互相扶持。他又表示，除非遇到好機會，否則未考慮過出售原有業務。