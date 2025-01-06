倫敦公私營合伙計劃 向亞洲中東基金家辦招手

Opportunity London雖然並非倫敦唯一公、私營合作項目，但Tyrrell說：「無論從規模及進取程度均完全獨一無二，更是歷來首次聯同倫敦市政府、地方政府及行業領袖，去創造一站式的城市資本投資計劃。」他續稱，聽到很多、尤其是亞洲的投資者指出，過來探求機會時會遇到挑戰，因此擬透過Opportunity London去簡化投資歷程，拆牆鬆綁，比過往更易去掌握倫敦內、外的投資機會。計劃推出至今，他形容「投資者反應不俗」。

在倫敦推出項目達130億美元

Opportunity London現時聚焦與環球資本投資者去建立長期及策略性關係，Tyrrell指當中包括亞洲、中東及北美洲的國家主權基金、退休基金、私募基金及家族辦公室，明言「亞洲市場對計劃是關鍵的市場」。

目前倫敦可供投資的機會高達130億美元，預期可產生總發展價值更達560億美元，一般最低投資門檻為1億英鎊，但Tyrrell強調並非一刀切，而是視乎項目而定，估計物流、建後出租及轉型清潔能源等大型項目，以及精品投資中，投資者均可找到符合其策略投資目標及內部回報率的項目。

無論是當地推出的Bunhill Heat Network低碳能源項目，以至結合公共融資及私人投資發展成多用途項目Camden Film Quarter，去建成一個文化樞紐，Tyrrell說都可採用公、私營合伙，而合伙模式亦廣泛。

他以Broadway Connection in Ealing與British Land（英國置地）合作的項目為例，便擁有彈性交易結構，因應投資者興趣組成合資伙伴或其他結構去運作。Opportunity London現有12個不同項目，Tyrrell指將來必定會增加項目。