超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料

明報記者 薛偉傑

百樂時技術有限公司（PyrolSys Technology Limited）行政總裁余俊傑、首席科技官余朗生表示，公司成立於2022年，在2023年6月成為香港科技園的培育公司，2024年入選貿發局「創業快線」初創培育計劃。早在2018至2019年間未正式成立公司時，他們已開始研究利用等離子火焰，在缺氧（完全沒有或極少氧氣）的情况下，以超高溫加熱分解方式處理垃圾（有別於燃燒垃圾）。當時他們已在內地組裝一部每小時可處理10公斤垃圾的小型原型機來測試，並一直使用和改良至今。

大部分垃圾氣化 餘下灰燼可作肥料

兩人強調，他們所說的超高溫熱解垃圾，是指溫度至少要達攝氏1500度或以上，這比一般垃圾焚化爐的溫度高得多；而且超高溫熱解垃圾和燃燒垃圾的效果也有很大分別。首先，一般垃圾焚化爐的火焰溫度在攝氏900度或以下，但由於焚化爐內垃圾的溫度未必完全平均，某些位置可能較低，這便有可能令焚燒垃圾過程中產生的有毒化合物二噁英部分未能分解（二噁英需被加熱到大約攝氏750度才開始分解；大量分解更要850度至950度）。相對來說，該公司的超高溫熱解處理垃圾方案，幾乎完全沒有二噁英。

1噸垃圾可產生500公斤可燃合成氣體

第二，根據該公司測試，在缺氧情况下，以超高溫熱解處理家居垃圾或農產品廢物後，除剩下小量灰燼（垃圾重量的18%以下，可作肥料使用）之外，絕大部分垃圾都被氣化。這些氣體當中，約85%是甲烷，15%主要是一氧化碳、二氧化碳，也可能包括小量氫氣。由於甲烷含量高，這些合成氣體可直接用於工業鍋爐或用於火力發電廠，經濟價值高。

根據他們的測試，以這種方式處理1噸垃圾，可產生約500公斤合成氣體，燃燒那些氣體所產生的電力，比產生等離子火焰所消耗的電力多得多。換句話說，以超高溫熱解處理家居垃圾帶來的收益，比其處理垃圾的成本高。至於垃圾在超高溫熱解處理前的唯一分類工作，是篩走金屬廢物，餘下非金屬廢物全部都可用超高溫熱解來處理，包括塑膠、玻璃等。

至今，該公司已累積投入1000多萬元作研發。現時正在組裝另一部全新和較大的原型機，共20支等離子火炬，每小時可處理200至500公斤垃圾。這部新原型機會在前端加入自動破碎塑膠廢物的裝置。而與這部新原型機配套運作的有兩部自行設計的發電機，用來以高壓電弧來產生攝氏2000度以上等離子火焰；但整套機組設備仍可放入一個20呎貨櫃內，方便運輸。

估計這部新原型機和兩部發電機的製造成本合共300萬至500萬元。該公司申請環境及生態局「低碳綠色科研基金」（Green Tech Fund）資助，去年底已獲批，將可在3年項目期內獲得269萬元資助，大約今年2月初開始收到資助；另外，該公司也計劃尋求2000萬元融資。

新原型機7月運港 向投資者示範技術

由於香港很難找到適合的地方研製、組裝和測試硬件設備，過去幾年，該公司主要在佛山市高明區一個高新科學園內做研究和測試。由於那座大樓地面承重力也不太高，以及其貨用升降機太小，該公司未來考慮將研究和測試基地搬到東莞松山湖；未來亦希望在香港環保園再設立多一個研發和測試基地。若順利的話，該公司也計劃約在7月將新原型機運來香港，在香港做一次超高溫熱解處理垃圾的示範，讓本地投資者、公眾和政府部門更了解這種技術。

[新經濟新天地]