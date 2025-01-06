袁國守：續捧「Lisa效應」股

真的不要睇小看似只有小孩才喜歡的卡通人物或公仔，其實許多成年人都擁有「童心」，如Chiikawa及Labubu，已令不少成年人（特別是女性）「入坑」，其中的Labubu，更可說風靡全球。何以走紅？這不能不提知名韓國女子組合Blackpink成員Lisa，因她迷上了這公仔，令Labubu成為眾多歌迷的熱搶對象。

Labubu由出生於香港的比利時籍藝術家龍家昇創作，屬於他設計的「The Monsters」系列精靈角色之一，並與泡泡瑪特（9992）於2019年簽訂獨家授權協議。Labubu紅起來，泡泡瑪特自然水漲船高，在剛過去的2024年，全年股價爆升3.4倍，現市值達1200億元，故何以說不可小看卡通人物和公仔的威力。

那麼，預測市盈率達44倍的泡泡瑪特還值得買入嗎？先看其營運模式，集團主要從事設計、開發及銷售潮流玩具產品，產品組合包括「盲盒」、手辦及衍生品（如毛絨玩具、蓬鬆吊墜、吊牌及別針）等，並由中國第三方製造商負責生產。

由於泡泡瑪特與許多知名藝術家及設計師合作，故其IP成為了賣點，推出的角色（Labubu是其一例子）以不同主題風格變化成各種造型，加上「盲盒」的隨機機制，令消費者每次購買都充滿驚喜，並吸引想集齊全套的粉絲不斷購買。

根據泡泡瑪特網站資料，該公司現覆蓋超過30個國家及地區，擁逾500家直營門店，以及超過2300台機械人商店及電商網絡，可見公司不僅受惠內需，還已「出海」，就算日後內地出現打擊「盲盒」的政策風險，料所受衝擊也有限。集團早前披露，2024年第三季度整體收益按年升1.2倍至1.25倍，內地收益增55%至60%，而港澳台及海外收益飈4.4倍至4.45倍。

花旗指出，泡泡瑪特擁有強大的IP孵化和變現能力，以及不斷增長的全球足迹和知名度；長遠去看，集團的IP商業化會延伸至流行玩具以外的領域，首予「買入」評級，目標價105元，相當於2025年預測市盈率35倍。

最後，又來一點「田野考察」。過去幾個月，筆者先後前往日本、台灣和泰國，親身感受到Chiikawa及Labubu人氣之高，不但四處可見它們的蹤影，更偶見排隊搶購。特別在曼谷，多個大型商場皆設有POP MART（泡泡瑪特英文名）分店，且周圍播着Blackpink的歌曲。不要忘記，「點石成金」的Lisa，本是泰國人來的，她對POP MART的愛戴，不但令泡泡瑪特在泰國的地位提升，相信亦有助增加其他地區收益，一旦回調至90元以下買得過。

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[袁國守 投資心戰室]