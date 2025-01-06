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《幫你格價》：善用銀行交稅優惠 賺現金回贈

【明報專訊】甫進入2025年，不少納稅人隨即面對繳付第一期稅款的「死線」，並需為即將來臨的農曆新年預留一筆開支，還要應對新一輪的加價潮。百上加斤下，更應精明交稅，除借稅貸貨比三家外，亦可留意銀行提供的交稅優惠，以從中獲取現金回贈。

明報記者 劉敬華

面對逐步逼近的繳稅期限，若有需要借稅貸應急，更應貨比三家，以減低利息支出。一般而言，中小型銀行可提供較吸引的稅貸利率，惟銀行往往會向不同級別的客戶，提供不同的稅貸利率，若為大型銀行的高級別客戶，也有機會獲得不遜於中小型銀行的特惠稅貸利率。因此，宜先比較各銀行宣傳的最低實際年利率，從中選出數家銀行，再向相關銀行提供心目中的貸款額、還款期及個人財務狀况，查詢自身可獲的稅貸利率，以選出最「抵」借的稅貸。

信用卡網銀交稅或享回贈

至於早已預留資金繳稅的人士，亦不妨善用銀行提供的信用卡交稅優惠，以賺取現金回贈。儘管目前本港信用卡條款一般會列明，以信用卡交稅不會獲得信用卡積分、現金回贈或里數，但近年不少銀行也會趁稅季推出信用卡交稅現金回贈優惠。以恒生「信用卡網上繳費服務交稅獎賞優惠」為例，由即日起至今年2月28日，憑以登記之恒生信用卡於該行網上銀行繳稅累積金額達1萬元或以上，最高可獲500元+FUN Dollars或10萬分yuu積分。

有部分銀行只需透過該行的網上銀行交稅，也可獲得現金回贈。如星展2024/2025網上政府帳單繳費推廣優惠，即日起至今年4月30日，該行的星展豐盛理財戶口或DBS Account客戶，於推廣期內於網上成功登記優惠，並透過該行網上或手機銀行，以相關帳戶內的港元往來戶口或港元儲蓄戶口，繳付稅項予稅務局，繳交差餉或地租予差餉物業估價署，繳交地租或土地補價予地政總署，向入境事務處付款，又或向運輸署付款，累計繳費金額達1萬元或以上可獲繳費現金獎賞，最高可獲400元繳費現金獎賞。

此外，也有銀行同時推出信用卡網上交稅和簽帳回贈，以及信用卡結餘分期回贈優惠，如交銀香港的網上交稅再分期推廣，便包括信用卡「交稅及簽帳獎賞」及信用卡「0息交稅分期計劃」推廣，由即日起至今年1月31日，憑該行信用卡登入網上銀行或流動電話銀行繳交指定稅款累積金額，並以同一張信用卡作零售簽帳累積金額達1000元或以上，可享高達400元簽帳回贈，同時成功申請及批核交稅分期金額達1萬元或以上（按信用卡卡號計），並選擇12或24個月還款期，可享高達3600元簽帳回贈，兩項獎賞合計最高可獲4000元簽帳回贈。

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[幫你格價]