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袁國守：高息「中特估」 2025年穩膽之選

【明報專訊】《Money Monday》2025年首次跟讀者見面，先祝各位新年快樂，諸事順遂。回望2024年，港股終一洗歷史上首次連跌4年的頹氣，全年累升近18%，表現不俗。

然而，去年港股屬見底回升，而非如同美股是延續十多年的大牛市，加上今年充滿眾多變數，前景未許全然樂觀。今年首兩個交易日，恒指累跌299點或1.49%，上周五收報19,760點。

展望2025年，預期港股維持去年旋律，即走勢主要視乎內地政策，由於特朗普將於本月20日重返白宮，料中央會審視美國將向中國徵收多少關稅才「出招」應對，且春運將於下周二（14日）開始，無論外資或北水入市意欲都不高，短期大市難有明確方向，相信繼續在19,000至20,000點徘徊。

除了「外在」因素，「內在」方面，內地樓市及地方債問題仍困擾市場，何時雨過天青還是未知之數。因此，主力港股市場的投資者，今年還是不宜太過進取，較穩健的策略是在投資組合中加入防守性股份，例如高息「中特估」，包括電訊及內銀股；進取部分，則可吼實盈利增長較快行業，如小米（1810）這類科技器材股。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]