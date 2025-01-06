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摩根大通亞洲：美匯指數走強 歐美沽10413

【明報專訊】美匯指數近日走強，上周四曾高見109.53，創自2022年11月高位。與12月初的低位相比，累升近4%。美元強勢，非美貨幣整體疲軟。歐元兌美元上周四跌至逾兩年低點至1.022，周五曾輕微反彈至1.028。

歐洲央行管委、希臘央行行長斯圖納拉斯近日表示利率或於在今年秋季達2厘，但強調這個預測或受不可預見的外圍因素影響。市場憧憬歐洲央行或於2025年中前的每次會議上減息以達到相關水平。如投資者認為歐元或從低位反彈，可參考歐美購（10411），行使價1.2美元，實際槓桿6.6倍，2025年3月31日到期。如認為歐元或進一步下跌，可留意歐美沽（10413），行使價1美元，實際槓桿23.5倍，2025年3月31日到期。

英鎊兌美元上周四跌至8個月低點的1.238。如預計英鎊繼續向下，可留意英美沽（10443），行使價1.2美元，實際槓桿16.7倍，2025年5月30日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]