陳永傑：宜考慮擔保居二買家購私樓

據房委會資料，2024年首11個月，全港錄得4007宗居屋第二市場成交，涉資逾142億元，較2023年3270宗及132億元，分別增23%及7%。不過，這類物業由於設政府擔保期及低首期，多人爭之下，樓價或被搶高。以2023及2024年為例，呎價1萬元以上的未補地價居屋成交，多達824及418宗，佔整體25%及10%，相信不少買家來自「公屋富戶」。

新一期居屋推售7132伙，共接獲10.6萬份申請，超額不足14倍，屬2014年復售居屋以來新低。說穿了就是私人住宅樓價大幅回落，加上資助房屋轉讓限制多，居屋供應源源不絕，削弱一手居屋的吸引力。

筆者認為，為鼓勵有能力的市民向上流動，以及為免居屋第二市場樓價被推高，政府可研究能否讓居屋第二市場買家提供多一個置業渠道──「轉車買私樓」，即除了公營房屋外，亦可在政府擔保下轉購私樓，但只針對自用或首置人士。如果私樓也獲政府擔保，銀行將更積極，有助激活樓市。政府曾推出不同置業貸款計劃，於各個樓市低潮時期推動住屋需要，包括2003年推出的「置業資助貸款計劃」。政府在疫情期間亦曾推出「百分百擔保特惠貸款」支援中小企，但壞帳率逾一成，甚至有申請人「走數」。不過，若出現買家斷供情况，政府可收回物業出售。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]