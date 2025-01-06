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布少明：2025年置業攻略

標籤：布少明

【明報專訊】踏入2025年，樓市即時有升溫之勢，單於過去一周，已有數個新盤「搶閘」鬥快推出，大細盤「應有盡有」，似乎為將臨的樓市小陽春「熱身」。筆者除預期今年樓價將反彈外，租金表現亦有望持續上升。若以美聯集團促成的租務成交計算，內地租客（以姓名的英文拼音辨別）佔個人租客比率於2022年錄約16.3%。若以去年首11個月的情况統計，其中最受內地租客歡迎的地區分別將軍澳、中西區及南昌站；至於屯門、沙田、啟德、北區、大埔、東區、大圍亦不乏內地租客「足迹」。

相信大家都明白，隨着政府繼續致力「搶人才」，未來人才持續湧港是大勢所趨，因此，今年值得自用以及投資的「尋寶錦囊」是特別留意較多「新香港人」入市，以及一些鄰近大學的地區的屋苑。這些地區的屋苑具備升值潛力之餘，亦具收租功能，例如沙田第一城現時入市租金回報已逾4厘，值得大家投資或自用。另一個入市「錦囊」是，鑑於目前不少一線大型藍籌屋苑樓價明顯「跌過龍」，例如嘉湖山莊、美孚新邨及太古城等，這些屋苑樓價已由高位回落近三成，可謂相當「低水」，一旦反彈可以既急且猛，故入市甚具值搏率。

此外，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2024年截至12月30日，600萬元或以下二手住宅（包括私人及公營房屋）註冊量錄27,180宗，較2023年按年升三成，並創7年新高。隨着樓市全「撤辣」，加上樓價由高位回落，而近年租金上升帶動租金回報率向上，而本港按息連番下調，不但吸引用家「轉租為買」，同時亦吸引長線投資者入市，為細價物業帶來需求。新年伊始，盼以上數據可幫到大家尋覓理想居停。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]