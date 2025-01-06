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王品弟：內地客為樓市添動力

標籤：王品弟

【明報專訊】自本港推出高端人才計劃、專才計劃及創科人才計劃以來，持續吸引不少人才來港，不僅活躍了租賃市場，更帶動自住需求持續攀升，特別是對核心區域優質物業的需求表現強勁。去年首11個月私人住宅租金指數累升約2.3%；隨着他們在港時間愈長，加上現時息口下行，相信可為今年樓市的買賣增添入市動力。

「撤辣」後，內地買家積極入市，由於他們來港置業已毋須繳付「辣稅」，加上本港減息步伐展開，對內地客及新香港人來說，入市成本已經大大降低，故內地客在本港物業市場的實力看俏。據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，2024年首11個月內地買家（以買家姓名的英文拼音辨別）於香港樓市一手私宅註冊量共錄5408宗，已較2023年全年2119宗大幅高出超過1.5倍，並創紀錄新高；相較整體一手市場註冊量按年約五成的升幅，內地買家一手私宅註冊量按年升幅更顯著，反映內地買家對香港後市的樂觀態度，並積極於一手市場尋寶。

另外，自去年12月本港恢復「一簽多行」後，市面的零售消費表現重回生氣，到訪香港的旅客數量有所增加，有助促進本港經濟。更多內地及海外人士來港消費，有利本港旅遊業、餐飲業及零售業，有助帶動香港經濟復蘇，經濟向好亦有望帶動樓市，部分內地客亦繼續鍾情優質物業，為樓市帶來資金。筆者認為，在本港的置業需求持續增長，加上預期今年息口將進一步回落，料本港的樓價有望推高逾10%；交投方面，料全年新盤銷售量約1.8萬宗，按年升逾一成；全年二手住宅註冊量預料升約5%至4.2萬宗水平。

香港置業研究部董事

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[王品弟]