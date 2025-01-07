在岸人幣續見16月低 跌至波幅下限 中資行被指掃人幣 官媒：人行堅決穩匯率

明報記者 歐陽偉昉

昨晚《華盛頓郵報》引述知情人士稱，美國候任總統特朗普的助手，正研究將對所有國家徵收「普遍關稅」（universal tariffs）的計劃，收窄至僅限於被視為對美國國家或經濟安全至關重要的行業，消息傳出後美匯指數跌1%，跌穿108，令在岸人民幣於昨晚10時掉頭回升73點子（1元等於1萬點子）至7.312，離岸價更倒升約350點子（詳見另文）。但至昨晚11時，特朗普在其社交平台帳號指《華郵》報道失實。

美關稅據指限關鍵行業 人幣回升

人行昨日公布人民幣中間價報7.1876，較上周五上升2點子，較市場以貨幣籃子測算均值續大幅偏強1181點子，惟無阻在岸人民幣早上跌穿7.32，下午最低更見7.3299，是去年7月以來首次再跌至日內2%波幅下限（見圖1）。彭博引述交易員指中資大行於7.329附近持續沽出美元，而美匯指數在下午回吐加快，支持在岸人民幣午後跌幅收窄。

人行主管在官媒《金融時報》發文，指貨幣政策委員會對匯率最新表述，較第三季傳達更明確、強勢的穩匯率信號，刪除「增強匯率彈性」，恢復堅決處置擾亂市場秩序行為、防止形成單邊一致性和防範匯率超調風險，表達人行維護匯率穩定堅定決心，並指人行有充足的工具箱、豐富的經驗應對匯率貶值，有能力保持匯率在合理均衡水平上基本穩定。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，雖然人行加強穩定匯率措施，不過近期A股走弱、經濟數據未能顯示早前政策有很強刺激作用，市場認為內地更有迫切支持經濟，近期將降息降準，擴大與美息差距。市場預期人行雖會控制貶值速度，但續有貶值空間，看淡人民幣氣氛較重。她預期人行續會推出支持匯率措施，以免匯率波動影響市場信心，例如短期內將中間價定於高於7.19水平，控制波幅區間下限、拉高前端利率等，相信短期有助在岸價守住7.33這心理關口，不過長線看仍難以扭轉人民幣下跌趨勢，全年有可能跌穿7.35。

高盛預測3月內跌至7.4

多間投行亦看淡人民幣今年走勢，高盛報告認為，美國新政府上台早段，會將中國貨品有效關稅上調20個百分點，內地會讓人民幣貶值，並以寬鬆貨幣環境來應付對經濟帶來的衝擊。不過內地有強大的外需和服務需求，人幣匯率不會無序地下跌，以免影響市場情緒和加劇資本外流壓力；該行預期未來3個月內人民幣會跌至7.4，12個月跌至7.5。巴克萊亦預期人民幣在今年底將貶至7.5，若美國加徵達60%關稅，人民幣更有貶至8.4的風險。