離岸人幣隔夜拆息 升至10厘創3年高

金管局人幣資金安排400億 8年高

美匯指數昨日早上自109水平回調，離岸人民幣自接近上周錄得的近兩年低位7.3647水平回升，晚上外電指候任總統特朗普考慮僅對全球特定關鍵進口商品加徵關稅，美匯指數跌穿108，進一步推高離岸人民幣，截至晚上10時報7.3211，上升354點子（1元等於1萬點子）。

金管局人民幣流動資金安排，包括日間回購協議、隔夜回購協議和一級流動性提供行安排，額度各為200億元，昨日日間回購協議接近用盡，至下午4時已用190.25億元額度，其餘兩項則已用90億元和119.8億元。有中資行交易員指出，昨日離岸人幣流動性安排「完全不夠用，一釋放就畀人用光」。內媒《第一財經》引述接近人民銀行人士稱，由於近期海外投資者對高等級人民幣債券需求較為旺盛，人行擬於1月在香港新增發行離岸人民幣央行票據，加大離岸市場高等級人民幣債券供給，預計發行規模會遠超過以往單次最大發行規模。當前發行離岸人民幣央行票據，也顯示人行對維穩匯率的決心。