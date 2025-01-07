上月財新服務業PMI見7個月高 需求主要靠內需推動 新出口訂單陷收縮區間

明報記者 江陵凱

就業指數近4個月首收縮

按財新服務業PMI構成指數分部計，供需擴張速度微升，去年12月新訂單指數為近5個月最高，外需收縮、主要靠內需推動。雖然供需持續擴張，但就業情况惡化，月內就業指數為近4個月來首次降至收縮區間。受訪企業指出，員工離職以及企業裁員導致人手數量下降。

成本及售價方面，財新表示受訪企業原料價格及薪金水平上升，加劇成本壓力，成本3個月以來首次上升，但成本水平整體而言尚算低。由於成本上升，平均銷售價格亦自去年6月後錄得升幅。

財新：服務業樂觀情緒趨弱

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業市場樂觀情緒趨弱，雖然去年12月服務業經營預期指數位於擴張區間，但亦較前月跌超過3，僅略高於去年9月、近4年低位的水平，服務業企業指出主要憂慮市場競爭激烈，以及全球貿易前景不明朗。

綜合PMI回落0.9至51.4

高盛發報告指出，去年12月財新的新訂單指數按月升0.9至52.7，月內未完成訂單指數按月升0.4至50.9。新出口訂單指數按月跌3.8，受訪公司指出，公司於促銷活動的努力，以及潛在的需求推升最新銷售增長。

高盛續稱，服務業內的物價指數顯示去年12月通脹壓力加大，投入品價格指數按月升0.6至50.7，另外，銷售物價指數按月升0.9至50.5。

財新先前公布去年12月份製造業PMI為50.5，按月下跌1，受製造業PMI擴張速度放緩，12月財新中國綜合PMI亦回落0.9至51.4。