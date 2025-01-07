moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

上月財新服務業PMI見7個月高 需求主要靠內需推動 新出口訂單陷收縮區間

【明報專訊】財新公布去年12月中國服務業採購經理指數（PMI）按月升0.7至52.2，同時高過市場預期的51.4，為去年5月後最高，反映服務業經營活動加速擴張。月內服務業需求主要依靠內需推動，當中新出口訂單指數按月跌3.8至48.9，為2022年12月以來最低，同時亦為自2023年8月以來首次跌至低於50的盛衰分界線，反映外需陷入收縮狀態。

明報記者 江陵凱

就業指數近4個月首收縮

按財新服務業PMI構成指數分部計，供需擴張速度微升，去年12月新訂單指數為近5個月最高，外需收縮、主要靠內需推動。雖然供需持續擴張，但就業情况惡化，月內就業指數為近4個月來首次降至收縮區間。受訪企業指出，員工離職以及企業裁員導致人手數量下降。

成本及售價方面，財新表示受訪企業原料價格及薪金水平上升，加劇成本壓力，成本3個月以來首次上升，但成本水平整體而言尚算低。由於成本上升，平均銷售價格亦自去年6月後錄得升幅。

財新：服務業樂觀情緒趨弱

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業市場樂觀情緒趨弱，雖然去年12月服務業經營預期指數位於擴張區間，但亦較前月跌超過3，僅略高於去年9月、近4年低位的水平，服務業企業指出主要憂慮市場競爭激烈，以及全球貿易前景不明朗。

綜合PMI回落0.9至51.4

高盛發報告指出，去年12月財新的新訂單指數按月升0.9至52.7，月內未完成訂單指數按月升0.4至50.9。新出口訂單指數按月跌3.8，受訪公司指出，公司於促銷活動的努力，以及潛在的需求推升最新銷售增長。

高盛續稱，服務業內的物價指數顯示去年12月通脹壓力加大，投入品價格指數按月升0.6至50.7，另外，銷售物價指數按月升0.9至50.5。

財新先前公布去年12月份製造業PMI為50.5，按月下跌1，受製造業PMI擴張速度放緩，12月財新中國綜合PMI亦回落0.9至51.4。