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港PMI上月降至51.1 連續兩月回落

【明報專訊】標普全球公布去年12月香港採購經理指數（PMI）回落0.1至51.1，為連續第二個月回落，PMI下跌主要受生產、新訂單、就業以及採購庫存拖累。當中內地及到港遊客需求降低，令新訂單指數增長放緩，同時令生產增長減慢。本港企業亦維持悲觀情緒並減低人手，同時繼續採購並增加庫存。此外，即使企業成本進一步增加，企業對定價更為審慎，月內平均銷售價格亦自2021年2月以來最急速下跌。

新訂單增速為3個月最慢

標普全球指出，去年12月新訂單增長速度為3個月以來最慢，來自海外及內地的新業務亦略跌，企業均指外圍環境疲弱，以及擔心美國關稅政策的影響，壓抑出口需求。

至於就業方面，標普全球指本港私人企業於去年12月對營商環境維持悲觀看法，企業主要憂慮於競爭激烈及潛在貿易保護之下的銷售前景，由於悲觀前景影響，上月就業水平下跌，為去年第七度下跌。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，外部需求減少為香港去年12月PMI下跌的主要因素。公司不但自身承受成本上升，於企業利潤減少之下，甚至為推動銷量而減價，其情况於零售及批發業中較為明顯。另於潛在美國關稅之下，企業亦擔心銷售前景，相信其亦為影響今年營商信心及本港經濟情况的主要因素。