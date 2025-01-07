再有股東承諾禁售 優必選升逾一成

然而，這份禁售承諾實際是優必選股權激勵計劃下「直接激勵持股平台」的「深圳市進化論（有限合夥）」有股東沽貨後始作出。

據聯交所股權披露顯示，「深圳市進化論」分別在去年12月30日、31日及今年1月2日沽出158.565萬股、78.92萬元及35.12萬股，平均價分別為66.1965元、57.8724元及53.8071元，分別藉此套現1.05億元、4567.29萬元及1889.71萬元，合計套現近1.7億元。由於王琳作為「深圳市進化論」普通合伙人，亦被視為在深圳進化論持有的587.928萬股內資股及3372萬H股擁有權益，故需要申報。但翻查去年底解除協議公告及王琳等3人禁售承諾的公告中，王琳個人實益擁有的內資股262.188萬股及H股558萬股並無變動，故沽貨人士相信為公司其他股東或員工。

已有4董事股東承諾1年不售股

同樣，熊友軍在公司持股仍維持在解除協議前的內資股及H股合計829.0743萬股；至於趙國群在解除協議時持有近246.9657萬股，則在上周日微降至245.1657萬股，減少約1.8萬股。

計及主席周劍早在解除一致行動人協議時披露作出禁售承諾12個月，公司目前已有4名董事及股東承諾近一年不售股。