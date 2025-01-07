黃雯怡：長飛光纖光纜上望14元

【明報專訊】A股新年首周表現令市場失望，昨日仍延續跌勢。主要原因除了12月經濟數據較疲弱，以及市場擔憂美國新總統特朗普上台將對中國加徵關稅外，也包括對內地宏觀刺激政策的觀望態度。由於特朗普上台，加大了美國通脹風險，美國聯儲局今年降息空間減少，美元12月以來持續走強，美元兌離岸人民幣突破7.35，這或令人民銀行延後減息。市場普遍認為，中央政府或等候特朗普上台後，才做出具體的刺激措施指引。本周焦點是美聯儲周三公布的12月會議紀要，以及周五公布的非農就業數據，另外中國CPI數據亦值得關注。投資者入市態度保守，恒指料在19,000至19,800點之間波動。