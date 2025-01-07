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黃雯怡：長飛光纖光纜上望14元

【明報專訊】A股新年首周表現令市場失望，昨日仍延續跌勢。主要原因除了12月經濟數據較疲弱，以及市場擔憂美國新總統特朗普上台將對中國加徵關稅外，也包括對內地宏觀刺激政策的觀望態度。由於特朗普上台，加大了美國通脹風險，美國聯儲局今年降息空間減少，美元12月以來持續走強，美元兌離岸人民幣突破7.35，這或令人民銀行延後減息。市場普遍認為，中央政府或等候特朗普上台後，才做出具體的刺激措施指引。本周焦點是美聯儲周三公布的12月會議紀要，以及周五公布的非農就業數據，另外中國CPI數據亦值得關注。投資者入市態度保守，恒指料在19,000至19,800點之間波動。

內地政府積極發展低空經濟，有望帶動5G及數據基礎設施的投入。國家發展改革委、國家數據局、工業和信息化部3部門近期聯合對外發布《國家數據基礎設施建設指引》，指引提到，將推動傳統網絡設施優化升級，有序推進5G網絡向5G-A升級演進，同時全面推進6G網絡技術研發創新。相關需求的釋放將帶動運營商開啟新一輪光纜招投標，單價及年均使用量或改善。

長飛光纖光纜（6869）此前公布業績，3季度收入同比增長7.5%至33.64億元（人民幣，下同），扣非歸母淨利潤1.88億元，同比增長28%。公司營業收入連續兩個季度環比增長，扣非淨利潤連續3個季度環比增長，已從此前的低谷恢復。根據CRU數據，全球光纜需求今年有望復蘇，年增長率預期6.2%，主要來自於美國市場的反彈及中國市場的企穩。長飛光纖作為行業龍頭，有望受惠市場環境改善，當前估值仍有回升空間，建議12港元買入，上望14港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]