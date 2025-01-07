香港科學園獨特的創科氛圍吸引了美國過江龍Beyond Limits進駐，它的前身為加州理工學院噴氣推進實驗室（JPL）科研團隊，曾為美國太空總署（NASA）的探測車「好奇號」設計全新的AI系統，並於2012年成功發射至火星服役。2014年，Beyond Limits正式在加州成立，獲NASA及加州大學獨家授權，將「好奇號」的AI系統轉移到商業用途上，為大型企業提供AI解決方案。

首創混合型AI 解決太空時差挑戰

一般AI系統通過大量數據作模型訓練，然而「好奇號」卻面對幾個難題。Beyond Limits全球渠道與合作夥伴關係執行副總裁兼亞太區執行主席廖子平表示：「火星與地球之間存在40分鐘的時差，遠在地球的操作員無法實時操控『好奇號』，故早期的AI系統必須具備高度自主判斷和操作能力。由於火星探測面臨各種未知挑戰，所收集的數據不足以進行有效的模型訓練。」因此，研發團隊為「好奇號」開發了一種混合型AI系統，結合知識、經驗和數據，並能模擬人類思考和認知，進行分析、推理、假設、籌劃等，從而實現精準決策。這種認知型AI技術對於追求精準與效率的大型企業非常重要，亦成為Beyond Limits快速成長為獨角獸企業的動力。

發掘勘探共通點 商機油然而生

由國家級AI系統轉化為商業應用，Beyond Limits成立之初以石油及天然氣為起點。太空探索與石化行業在勘探工作上有許多共通之處，AI運算可轉移到這領域上，例如選擇鑽油位置、確定勘探深度、管理油井；以至優化整間煉油廠的營運，從預測最佳煉油成本到監控生產流程和新產品研發。

廖子平說：「我們很幸運在成立初期便與英國石油公司British Petroleum（BP）建立合作關係，共同研究將AI系統整合到企業的日常營運和決策流程中。BP於美國賓夕凡尼亞州有一間煉油廠，每日大概生產45萬桶石油。我們必須深入了解客戶整個生產流程，才能設計相應的AI系統來提升營運效率。」Beyond Limits在石化領域取得驕人成績，除了在兩輪融資中獲得BP的支持外，亦擴展到中東市場，沙特阿拉伯國營石油巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）也是其投資者之一。

科學園如港版矽谷 有助進軍亞洲市場

自2020年完成C輪融資以來，Beyond Limits積極開拓亞太和中東市場，並於科學園設立辦公室，藉此連接中國市場。廖子平表示：「我們選擇落戶科學園的決定非常正確，這裏是香港版矽谷，創科生態圈成熟，可以找到不同的合作伙伴。園區靠近中國內地，許多來自中國的科技企業在此聚集，除了有合作機會外，亦可以互相學習，深入了解目標市場。」

時至今日，Beyond Limits的AI系統已涉足不同領域，包括先進製造、醫療保健和金融，而中國是其中一個重要市場。他坦言：「香港雖為彈丸之地卻擁有龐大的應用場景。無論是智慧城市、交通、水務等項目，不同地區面對的挑戰不盡相同。我們可運用自身成熟的AI系統，創造嶄新的解決方案，並將成功經驗轉移到泰國、越南、馬來西亞、新加坡，以至中亞、中東等地的發展中國家，香港無疑是進軍海內外市場的最佳跳板。」

AI科技專才 宜兼具行業知識

現時，AI已經廣泛應用於各個行業，不僅提升了工作效率，還能幫助企業洞察市場趨勢。隨著技術的進步，廖子平指，創科者也需要具備多元的行業知識，以推動公司實現長遠發展。「AI可以助力各行各業發揮最大價值，例如建造業近年常應用AI技術，為城市規劃帶來新概念。因此，我們在招聘AI及數據分析人才時，亦會考慮應徵者是否擁有多方面知識，能夠協助開發新的應用方案。」

至於有志成為獨角獸的初創公司，廖子平認為需要把握幾個重要因素。首先，初創應建立完善的團隊，匯聚商業、技術、產品開發人才，為共同目標奮鬥。其次，必須找到合適的市場，例如他們早期涉足的石化業，該行業願意大額投資於創新科技，推動科技發展。另外，初創要放遠眼光，產品和技術要做到全球化，隨時能靈活地轉移到不同市場和行業上。

科技園打造蓬勃創科生態圈

支援13間獨角獸企業

科技園公司一直多管齊下，為不同階段的初創提供全方位支持，促進技術轉移和研發成果商品化，至今已成功孕育及支援13間本地及海外獨角獸企業。除了吸引科技企業進駐園區，打造蓬勃的創科生態圈外，科技園公司亦積極為園區公司尋找天使投資者及配對創業投資基金，科學園的科技企業於上年度已籌得約港幣120億元資金，足見本地創科的發展潛力。

Info：HKSTP