moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

主營遊戲社交媒體業務 騰訊爭法院除名勝算高

標籤：經濟

【明報專訊】騰訊（0700）被美國國防部列入「中國軍企名單」，旨在提示美國企業與其從事商業活動風險，相關企業亦未能獲取國防部訂單，未構成即時制裁或禁止美國人投資，但分析認為，這或對美國財政部構成壓力，列入名單的企業遭制裁風險或增。晨星分析指出，騰訊從事遊戲及社交媒體業務性質看，向法院爭取除名勝訴機會高。參考過往案例，小米（1810）在2021年1月份被列入「中國軍工企業」，最終在同年5月份從該名單除名（見表）。

小米2021年進名單4個月後除名

美國國防部自2021年4月15日起，按例根據最新資訊識別在美國直接或間接活動的中國軍工企業，並按年向國會兩院呈交更新的年報及名單，並每年公布。同時容許被列入「中國軍工名單」的企業提交支持移除名單的理據。美國國防部在新一輪更新名單，將騰訊、商湯（0020）及寧德時代（深：300750）列入「中國軍工名單」，隨即遭三家企業強烈反彈。騰訊更表明「公司並非中國軍工企業」，直指當局做法錯誤，並打算啟動複議程序尋求糾正錯誤，以及與美國國防部討論解決有關誤解，亦在必要時採取訴訟。

花旗報告表示，在美國國防部更新名單時，包括禾賽科技及IDG Capital Partners便曾在去年名單上，同年獲撤出名單。美國國防部最新公布名單，亦將6家中資企業如中國鐵道建築集團等移出名單。晨星分析直言，由於騰訊主要從事遊戲及社交媒體，料有望成功除去中國軍工企業之名。花旗稱，被美國國防部列入名單難免觸發市場恐慌反應，影響股價表現，但是這無礙騰訊的增長前景，重申對該股的買入評級，並稱拋售後增加購買該股的機會。

騰訊一入名單，股價即時受壓。北水即時大舉淨買入護盤之餘，公司昨亦加碼回購393萬股，較周一大增1.29倍，回購額高達15億元。但由於騰訊將於3月19日公布全年業績，並將自1月中進入兩個月禁買賣期，回購行動只能延續至下周五（17日）。若其未按港交所（0388）去年6月更新指引信要求的框架準則申請自動回購計劃，在缺乏回購買盤支持下，恐令股價加添不明朗因素。