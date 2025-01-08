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匯豐料美今年減息兩次 港未必跟足

【明報專訊】美國聯儲局去年底將2025年減息幅度預期減半至0.5厘，本港銀行去年下調最優惠利率（P）0.625厘，普遍認為P息尚餘0.25厘減息空間。對於港銀今年會否減息，匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，目前市場預期今年美國減息兩次，不過特朗普上任後預期或有變。她指港元利率與美元方向一致，不過也視乎本港經濟、銀行資金成本、業務策略等釐定港元拆息和P息，因此未必會在同一時間、以同樣幅度調整。

港元拆息昨全線回升至4厘以上，1周與2周拆息升約6點子（1厘等於100點子），報4.05667厘和4.05952厘，隔夜拆息上升12.49點子至4.12488厘。與按揭相關的1個月拆息報4.17488厘，上升3.84點子，3個月拆息報4.14452厘，升1.8點子。

展望今年經濟，林慧虹認為今年面臨的不確定較2024年更高，主要風險包括特朗普上任美國總統後的政策、美元利率走勢、歐洲經濟下行會否轉變、中國內地經濟刺激措施，以及地緣政治緊張對全球經濟的影響，香港作為國際金融中心，面對外部衝擊時較脆弱。不過她認為，國際轉變也同樣對香港有正面影響，過去經驗證明香港有韌力，很懂得管理風險並把握機遇發展。

今年經濟不明朗 內地與港增長預測或更新

匯豐估計2024年香港GDP增長2.5%，預期2025年增長為2%，另估計2024年內地GDP增長4.9%，估計2025年增長4.5%。不過林慧虹表示，因為不明朗因素較多，日後或有更新。去年9月內地推出多項刺激經濟政策，她指幫助房地產和地方政策債務的政策，為內地經濟帶來正面幫助，最近經濟環境好轉，有更多經濟活動，例如內地企業在港上市。她認為，內地推出支持消費政策的速度和金額，與期望尚有距離，期望今年政策可聚焦消費，對內地經濟會有較大支持。