優化CIES 申請人淨資產年期減至半年

優化措施包括將新CIES申請人，提出淨資產審查申請日期前，需擁有一直絕對實益擁有市值不少於3000萬元的淨資產及淨資本，由兩年減至半年。另申請人與家庭成員共同擁有的淨資產或淨資本中，由申請人絕對實益擁有的份額亦會獲考慮。許正宇表示，雖然優化措施放寬擁有淨資產的審查時期，但該優化項目並無改變投資要求，最終申請仍視乎實際投資額。

新優化措施亦將申請人家控工具，或於旗下家族特定目的實體的形式成立的私人公司，其投資金額計入計劃之內。許正宇指出，該優化可讓新CIES計劃與家辦稅務寬免產生協同效應，可將兩者聯動。

李惟宏：吸更多高淨值人士落戶港

立法會金融服務界議員李惟宏表示，優化措施推出後，日後聯名方式持有的資產亦有機會計算在內，同時加強計劃與家辦政策的協同效應，相信優化後的計劃，可吸引更多高淨值人士來港落戶。他續稱，優化措施亦迅速回應金融業界於過去所提出，提升資產計算靈活性的要求及審批效率的要求。

港府同時公布新CIES自去年3月推出後，首10個月的數據，其間於半年內完成3000萬元在港投資的宗數為240宗，料計劃為港帶來240億元（見表）。