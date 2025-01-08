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林建岳：倘擴稅基削競爭力 港府首要穩樓市

標籤：經濟

【明報專訊】香港財赤問題受社會關注，貿易發展局主席林建岳接受本報訪問時表示，香港擴闊稅基會削弱本港競爭力，人們將流向稅率相若的新加坡。他認為，港府首要目標是穩定樓市，例如吸引更多高科技公司來港，讓申請來港的內地專才和大學畢業生找到工作後，便會考慮在港置業，同時建議政府需推出更多支持樓市政策。

專才來港成功就業 將考慮置業

林建岳指出，現時香港住宅租務市場已顯現內地專才對本地樓市的需求。如果這些專才成功在港就業，轉而考慮置業，將對樓市形成支撐，例如較多內地專才期望在高科技公司工作，若本港有更多這類公司，將有助他們就業，「如何將這些需求轉為購買力，這便是政府要想的事。」

對於港人北上消費，他認為消費力減弱是主因，若港股和樓市表現強勁，料會減少北上消費的趨勢。

另一方面，貿發局今天（周三）將在印尼首都雅加達舉辦「成就機遇． 首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）的推廣活動，當中設有關供應鏈、綠色創新技術等論壇。林建岳表示，印尼企業可利用香港更易進入內地市場，例如這次活動中，有一家印尼食品公司希望利用內地電商平台在內地市場推廣產品；同時，印尼未來將有不同基建投資、綠色轉型等項目，而香港可作為融資平台協助他們，例如提供人民幣貸款以降低融資成本、在港雙重上市或發債融資。

對內地企業而言，香港亦可將其帶到當地參與基建項目，例如生產太陽能電板的企業到當地設廠，「這是貿發局除了帶人出去外，亦要帶人進內地市場」。

印尼企業可在港雙重上市或發債

此外，貿發局總裁方舜文指出，香港交易所碳市場（Core Climate）為印尼遷都計劃提供機會，因為該計劃過程所產生的碳排放可利用港交所碳市場來賣買，而貿發局將加強宣傳，幫助更多東盟企業利用香港的碳市場資源。

明報記者 黃志偉 雅加達報道