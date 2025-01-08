渣打料人行今年更快更大幅度減息

渣打預期，今年內地通縮會較去年嚴重，若平均連續通脹率保持在去年水平，估計全年居民消費價格指數（CPI）大部分時間會低於按年0.5%增幅， 工業品出廠價格指數（PPI）或按年下跌6.5%，見2009年最低水平。美國新政府上台，或上調對華進口貨品關稅，渣打據歷史經驗，遭實施不利貿易條件後，兩年內PPI或會被拖累下降5個至6個百分點。

中間價偏強 離岸人幣升

由於通縮壓力持續，渣打認為人行需要更大膽地減息，截至去年9月內地實際利率，即10年期國債孳息率減GDP平減指數為2.99%，遠高於過去18年的歷史平均的0.42%。以對上一次採取「適度寬鬆」的貨幣政策立場經驗，人行2008年下半年將1年期基準貸款利率降2.16厘至5.41厘，帶動全年新增人民幣貸款達4.9萬億元，高於當局4萬億元目標，至2009年更增逾倍至9萬億元。

人行昨日繼續加強支持人民幣匯率，中間價定於7.1879，較周一輕微下調3點子（1元等於1萬點子），較市場測算大幅偏強1318點子，將在岸人民幣下限定於7.3317。外電指中資大行在離岸市場融出人民幣意願不高，抽緊離岸人民幣流動性，加上美元繼續回落，離岸人民幣截至晚上10時報7.3358，升103點子，在岸價跌37點子報7.326。