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平保增持農行H股至5.03%

標籤：經濟

【明報專訊】據港交所披露，農業銀行（1288）在上周五（3日），獲中國平安（2318）旗下的平安資產管理，於場內買入1652萬股H股，以每股平均價4.2257元計算，涉資6981萬元。增持後平保持有農行H股15.46億股，佔農行已發行H股比例由4.97%增至5.03%而需作出披露。除農行外，近月平保亦增持建設銀行（0939）、工商銀行（1398）和郵儲銀行（1658）H股至需披露水平，平安資產管理回覆本報查詢時表示，相關投資屬於財務性投資，是險資權益投資組合的常規操作。

近月增持4內銀H股至需披露水平

據農行去年中期報告，H股僅佔農行股份8.78%，加上彭博顯示平保持有農行A股888.95萬股，平保持有整體農行約0.444%。平保近期頻密增持國有大型銀行H股，2017年平保已持有工行H股逾5%，去年平保三度增持工行H股持股比例超過整數百分比需披露。上周四（2日）平保再增持工行H股1.55億股，持有工行H股佔比由15.84%升至16.02%。

此外，建行披露去年12月18日平保買入6725.5萬股H股，平均價6.3056元，涉資4.24億元，持有H股佔比升至5.01%；郵儲行另披露平保於12月27日買入1500萬股H股，平均價4.4922元，涉資6738萬元，持有H股佔比增至5%。

內地監管當局近年為支持股市，去年9月發表《關於推動中長期資金入市的指導意見》，促進保險資金等耐心資本，為資本市場提供穩定的長期投資。以險企角度出發，平保首席投資官鄧斌去年接受內媒訪問，指A股、港股估值處於較低水平，高質量、高股息和低估值的大型央國企股票，為險資入市提供長期增值空間和良好配置機會，適合長期持有。