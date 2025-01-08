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Nvidia發布新產品 股價創高後跌5％ 超級個人電腦用AI模型 毋須連結數據中心

【明報專訊】人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳昨晨宣布，將加強推廣應用AI，包括個人電腦、遊戲用圖像處理器，又與日本車廠豐田合作研發下一代無人駕駛車等，支持亞洲多隻晶片股周二做好（見表），但Nvidia自身股價創新高後有獲利回吐。

黃仁勳周一在美國拉斯維加斯出席年度消費電子展（CES）時，展示「物理AI」工具，用於訓練數十部人型機械人等學習聯繫和互相配合協作，形容是機械人的「ChatGPT時刻」，重演2022年底AI對話工具ChatGPT推出時的震撼，可以加強倉庫自動化等，估計未來數十年市場潛力達380億美元。

伙豐田研新一代無人駕駛車

他又發表多項AI新產品，包括配備最先進晶片的超級個人電腦Project Digits，一般工程師、創作者都能使用，令研究者等毋須連結龐大數據中心都能使用AI模型，每部售價3000美元起；其次是分析影片和製作網上帖文的AI工具，以及新一代遊戲用圖像處理器，通過AI滿足高質素動畫要求。

黃仁勳亦公布與豐田達成合作協議，提供輔助駕駛晶片及軟件等，以新平台研發新一代無人駕駛車，預計本月開始的新財政年度，汽車業務收入能由本年度40億美元增至50億美元。現時Nvidia已與瑞典車廠富豪及德國同業平治合作。

基金研究機構晨星認為，Nvidia從生成式AI到代理型AI，再到實體AI產品的願景，大致滿足金融市場憧憬，對刺激行業積極預期有限，但可以鞏固投資者對晶片代工商，例如台積電等業績的信心。

其中，AI個人電腦與台灣的聯發科合作，對該公司利好，但過早判斷有多大收益，因為售價較高或限制銷量，需要觀望未來1至2年能否推出面向大眾的設備。

市場對晶片業前景再次樂觀，推動亞洲多隻晶片股周二造好，例如代工商鴻海精密升近3%，日本東京威力科創（Tokyo Electron）、迪思科（Disco）更曾升至少6%以上，分析認為與市場看好晶片製造設備需求持續有關。

美股三大指數曾倒跌

Nvidia周二在美股開市前場外交易時段曾升逾3%，突破150美元創新高，市值達3.66萬億美元；但開市後隨即有獲利回吐，一度倒跌逾5%，其他美國晶片股個別發展，AMD（美：AMD）曾跌1%，但美光科技（美：MU）升逾3%。

美股周二早段先升後回，三大指數高開約0.3%後都曾倒跌，科技股為主的納指曾跌逾1.5%，回落至19,500點水平。

（綜合報道）

[國際金融]