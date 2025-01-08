歐元區通脹升至5個月高 減息預期降溫

歐盟統計局周二公布，歐元區去年12月通脹2.4%，雖然符合市場預期，但為連續3個月反彈，而且是5個月高位。扣除食品及能源價格的核心通脹連續4個月維持2.7%，但服務業通脹由前一個月3.9%進一步升至4%，同日公布去年11月失業率維持6.3%紀錄低位，就業穩健意味通脹壓力仍在。

歐洲央行調查顯示，消費者對3年後的通脹預期升0.3個百分點至2.4%，距離目標2%更遠。路透報道，市場不再充分預期上半年每次議息都減息，暫停減息一次的概率會達50%。《金融時報》相信，即使經濟疲弱促使歐央行繼續減息，一次過大幅減息0.5厘概率明顯降低。在數據公布後，歐元兌美元曾於1.04水平向好。

日財相：倘日圓過度波動將採行動

日圓亦先跌後回穩，周二早段曾見158.4兌1美元水平，每百日圓兌港元跌至4.9邊緣，是近半年低位。財務大臣加藤勝信表明深切關注近期匯率單邊快速波動，要警惕投機分子左右市場，若有過度波動情况，將採取適當行動應付。在他發言後，日圓一度收復158兌1美元關口。日本去年曾干預匯市4次，共動用近1000億美元支持日圓匯價。

有策略師估計，日本居民免稅儲蓄戶口新一年重新部署投資海外，加上近期美元兌日圓銀行基準定價升至近期高位，都觸發大量買美元、沽日圓的盤。日本央行對加息取態審慎都令相關預期降溫，巴克萊銀行將今年首次加息預期由1月推遲至3月。但三大商界團體出席新年祝賀會時強調，在今年「春鬥」（勞資薪酬談判）將提出加薪以應付通脹，屆時或為加息有更清晰啟示。

（綜合報道）

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