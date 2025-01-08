基金特區：道富：美經濟「軟着陸」 看好工業金融股 減稅減息推動 今年美企盈利增長料達15%

2024年各地選舉塵埃落定，聯儲局亦於去年正式展開減息周期，為今年市場消除部分不確定因素。Barlow稱，去年環球經濟面對各種挑戰下展現韌力，預期經濟強韌的趨勢可延續至今年，尤其是美國經濟，儘管住屋及醫療等通脹仍偏高，為整體通脹回落的最後一里路帶來黏性，惟當地就業市場的緊張狀况已開始緩解，預期美國通脹將繼續回落至介乎2%至2.5%水平，隨着通脹壓力紓緩，聯儲局將焦點轉向就業市場，預料局方今年將繼續寬鬆的貨幣政策，估計今年最少減息3次，每次減息25點子，有助延長商業周期，帶動美國經濟「軟着陸」。

當地政治不確定 或為日股帶來壓力

美國經濟向好，有望推動企業盈利增長。Barlow表示，美國強韌的經濟背景為企業盈利提供支持，預期今年美企盈利增長有望達15%，主要由科技業所推動，尤其是「美股七雄」（Magnificent 7），因此認為美國大型股能夠維持相對於已發展市場的結構優勢，且減稅及減息等因素有望進一步推升美企盈利，但亦認為部分大型科技股估值偏高下，市場升勢可望擴展至周期股份，如工業股及金融股等，還要留意部分盈利可持續增長、且估值吸引的美國小型股，今年有望迎來反彈；至於去年做好的日本市場，該行持中性看法，基於日本加息可能導致日圓升值，加上當地政治不確定因素，或會為日股帶來壓力；中國市場方面，儘管刺激經濟政策，已為一線城市的房地產市場帶來曙光，但二三線城市的房地產市場仍受壓，加上地方政府債務問題，影響投資及消費情緒，認為中國政府仍有更多工作要做，預期今年將有更多利好經濟政策出台，雖對市場有一定提振作用，惟投資及消費情緒復蘇需時，今年中資企業要實現更高盈利增長，仍面臨一定程度的挑戰，因而對今年中國市場持審慎看法。

今年固定收益前景樂觀

債市方面，Barlow稱，該公司對今年固定收益的前景保持樂觀態度，經濟增長放緩和通脹受控，將使央行進一步降低政策利率，雖然在特朗普政府上台後，減息速度和規模的不確定可能增加，惟這種不確定或為投資者提供策略機會，在寬鬆周期中建立或擴大倉位存續期，但亦提醒，特朗普政府於年內推出關稅、移民及財政等政策的規模及時間點，對環球經濟的影響仍有待觀察，還要留意各地政府償債成本增加及地緣政治風險，前者主要是原於新冠疫情在各國掀起的財政擴張浪潮，當時的刺激措施是於低息環境下推出，其後的加息周期使各地政府的償債成本持續上升，即使目前息率已有所回落，惟仍處於較高水平，再融資成本增加壓力未減，為市場帶來風險，後者除俄烏中東戰事未了外，中美貿易戰有可能再次升溫，不斷擴大的地緣政治分歧，或會推升市場的避險情緒，有望支持美元和黃金等避險資產的表現。

Barlow補充，應對市場風險，投資者應考慮更多元化的投資組合，基於目前股票及債券的相關性仍偏高，因此考慮於投資組合內加入大宗商品、房地產、基建資產、數碼資產和私募資產等另類投資，有望提高投資組合的回報及多元性，同時降低波動性，但要留意部分另類投資或存在流動性較低的問題，在資產配置比重上要較為審慎。除另類投資外，道富環球投資管理環球首席投資總監Lori Heinel稱，還可留意海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）地區的資產，因海合會地區正在按其發展願景推動重要轉型，對國內外投資者的吸引力日漸增加，此趨勢亦反映在股票和債券市場的表現上，而海合會國家不僅獲納入環球指數，該地區更發行大量固定收益資產，為尋求建立前瞻性投資組合的投資者帶來投資機會。

明報記者 劉敬華

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