moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

基金特區：道富：美經濟「軟着陸」 看好工業金融股 減稅減息推動 今年美企盈利增長料達15%

【明報專訊】美國國會於當地時間本周一正式確認特朗普當選總統，市場憧憬特朗普的減稅及放寬金融監管的主張，將支持美股續向好。道富環球投資管理亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow表示，美國經濟有望「軟着陸」，預期在減稅及減息等利好因素推動下，今年美企盈利增長料可達15%，看好當中受惠經濟向好的工業股及金融股等周期性股份。

2024年各地選舉塵埃落定，聯儲局亦於去年正式展開減息周期，為今年市場消除部分不確定因素。Barlow稱，去年環球經濟面對各種挑戰下展現韌力，預期經濟強韌的趨勢可延續至今年，尤其是美國經濟，儘管住屋及醫療等通脹仍偏高，為整體通脹回落的最後一里路帶來黏性，惟當地就業市場的緊張狀况已開始緩解，預期美國通脹將繼續回落至介乎2%至2.5%水平，隨着通脹壓力紓緩，聯儲局將焦點轉向就業市場，預料局方今年將繼續寬鬆的貨幣政策，估計今年最少減息3次，每次減息25點子，有助延長商業周期，帶動美國經濟「軟着陸」。

當地政治不確定 或為日股帶來壓力

美國經濟向好，有望推動企業盈利增長。Barlow表示，美國強韌的經濟背景為企業盈利提供支持，預期今年美企盈利增長有望達15%，主要由科技業所推動，尤其是「美股七雄」（Magnificent 7），因此認為美國大型股能夠維持相對於已發展市場的結構優勢，且減稅及減息等因素有望進一步推升美企盈利，但亦認為部分大型科技股估值偏高下，市場升勢可望擴展至周期股份，如工業股及金融股等，還要留意部分盈利可持續增長、且估值吸引的美國小型股，今年有望迎來反彈；至於去年做好的日本市場，該行持中性看法，基於日本加息可能導致日圓升值，加上當地政治不確定因素，或會為日股帶來壓力；中國市場方面，儘管刺激經濟政策，已為一線城市的房地產市場帶來曙光，但二三線城市的房地產市場仍受壓，加上地方政府債務問題，影響投資及消費情緒，認為中國政府仍有更多工作要做，預期今年將有更多利好經濟政策出台，雖對市場有一定提振作用，惟投資及消費情緒復蘇需時，今年中資企業要實現更高盈利增長，仍面臨一定程度的挑戰，因而對今年中國市場持審慎看法。

今年固定收益前景樂觀

債市方面，Barlow稱，該公司對今年固定收益的前景保持樂觀態度，經濟增長放緩和通脹受控，將使央行進一步降低政策利率，雖然在特朗普政府上台後，減息速度和規模的不確定可能增加，惟這種不確定或為投資者提供策略機會，在寬鬆周期中建立或擴大倉位存續期，但亦提醒，特朗普政府於年內推出關稅、移民及財政等政策的規模及時間點，對環球經濟的影響仍有待觀察，還要留意各地政府償債成本增加及地緣政治風險，前者主要是原於新冠疫情在各國掀起的財政擴張浪潮，當時的刺激措施是於低息環境下推出，其後的加息周期使各地政府的償債成本持續上升，即使目前息率已有所回落，惟仍處於較高水平，再融資成本增加壓力未減，為市場帶來風險，後者除俄烏中東戰事未了外，中美貿易戰有可能再次升溫，不斷擴大的地緣政治分歧，或會推升市場的避險情緒，有望支持美元和黃金等避險資產的表現。

Barlow補充，應對市場風險，投資者應考慮更多元化的投資組合，基於目前股票及債券的相關性仍偏高，因此考慮於投資組合內加入大宗商品、房地產、基建資產、數碼資產和私募資產等另類投資，有望提高投資組合的回報及多元性，同時降低波動性，但要留意部分另類投資或存在流動性較低的問題，在資產配置比重上要較為審慎。除另類投資外，道富環球投資管理環球首席投資總監Lori Heinel稱，還可留意海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）地區的資產，因海合會地區正在按其發展願景推動重要轉型，對國內外投資者的吸引力日漸增加，此趨勢亦反映在股票和債券市場的表現上，而海合會國家不僅獲納入環球指數，該地區更發行大量固定收益資產，為尋求建立前瞻性投資組合的投資者帶來投資機會。

明報記者 劉敬華

[基金特區]