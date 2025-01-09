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布魯可上市曾傳推遲1日 港交所確認如期推進

標籤：新股

【明報專訊】熱爆新股內地拼搭玩具品牌布魯可（0325）IPO出現資訊混亂，昨日港交所（0388）新股結算平台（FINI）曾一度顯示布魯可上市日期調整至13日，較原定掛牌日10日延後一個交易日。港交所網頁其後確認問題出於FINI的狀態顯示有誤，布魯可會繼續按招股書上的上市時間表推進。

港交所指FINI狀態顯示曾出錯

昨日FINI平台上布魯可的上市時間表顯示，定價日由8日改期至9日（周四），其他流程亦隨之順延，預計交付分配股份及上市日則從本周五（10日）延至下周一（13日）。最少兩家券商向本報表示，下午5時許查詢時，仍獲告知布魯可或延期交貨上市，但其後發現港交所網站於4時27分已貼出布魯可的新股認購於FINI系統狀態顯示有誤，招股程序將按原定日期。有券商表示，截至晚上約8時30分，才收到港交所系統發電郵通知布魯可上市日程並未出現延誤。

另據路透社旗下IFR引述知情人士消息指出，布魯可IPO擬以60.35元的發行價上限定價。由於需求旺盛，布魯可將全數行使「發售量調整權」增加發行數量，在原先發售2412萬股基礎上，發行最多15%（即361.80萬股）額外新股份，令其集資額由原先的14.55億元增至16.7億元。

今日水泥外加劑生產商海螺材料科技（2560）與從事船舶ESG解決方案供應的匯舸環保（2613）首日掛牌，昨交易平台暗盤收市表現迥異。海螺材料招股價為3元，以3元至3.3元招股價範圍的下限定價。綜合三大散戶暗盤場，暗盤報價2.06元至2.09元，齊齊大插逾三成，介乎跌30.33%至31.33%。於跌幅最勁的輝立暗盤，每手1000股，不計手續費，帳面蝕940元。匯舸環保則在三大暗盤場均升約半成，報價33.3元至34元，較招股價31.8元高4.72%至6.92%。至於昨日掛牌上市的腦動極光（6681）股價微升，收報3.33元，升3.42%。

明報記者

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