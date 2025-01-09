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人行撐人幣 中間價較市場測算高1528點子

【明報專訊】人民幣匯價昨日續於2023年9月以來的低位徘徊，美匯指數昨晚急升突破109，拖累離岸人民幣匯率曾跌200點子（1元等於1萬點子），低見7.3615，截至晚上8時，離岸人民幣報7.3564，下跌153點子，在岸價報7.3316，跌52點子。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，人民幣在上次貿易戰面對明顯貶值壓力，但不是單向下跌，預期短期內人行會續支持人民幣，待市場非一面倒看跌時才逐漸貶值。若美國對華貨品加徵一成關稅，料至今年底人民幣將跌至7.5，若加徵兩成關稅則會見7.8。

離岸人民幣隔夜息高位急回

人民銀行近期將人民幣中間價設於明顯較強水平，限制在岸價跌幅，昨日中間價較周二下調8點子至7.1887，但較市場測算高1528點子，將昨日在岸價下限定於7.3325。此外，市傳中資行續於在岸和離岸市場沽出美元支持匯價，彭博社引述交易員指國有大行於7.332水平沽售美元，反映人民幣兌一籃子貨幣的人民幣指數近期亦升至101，創兩年半高位，或對內地出口競爭力不利。

離岸市場方面，市場續傳中資大行減少在離岸人民幣市場拆出資金，惟離岸市場對人民幣資金需求旺盛，供求缺口造成流動性緊張，昨日盤中離岸人民幣隔夜拆息曾升高見7.5厘。

不過午前拆息開始急回，至傍晚6時跌至0.8厘。截至昨日4時，本港銀行運用金管局離岸人民幣流動資金安排額度為103億元（人民幣，下同），較周二創下的歷史新高近425億元大幅縮減。有中資行交易員向本報表示，部分大行近日承接不少人民幣，昨日早段挾高拆息後轉頭沽出人民幣，不過認為是個別銀行資金管理，及後操作仍以沽出美元為主。內地資金去年以來大量流入債市，昨日中國10年期國債孳息率跌至1.623厘，中美息差持續擴大，林俊泓表示，債市已預先反映人行減息兩至三次預期，因此去年底人行未有降低存款準備金率，為銀行在減息時維持淨息差作準備。他預期今年內地將減息0.3厘，降準兩次合共1個百分點，最早或於春節後開始。