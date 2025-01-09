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巴克萊：港元升值壓力持續 料邁向強方兌換水平

【明報專訊】巴克萊銀行周二（7日）發報告表示，預期港匯今個月會趨向強方兌換保證水平7.75，因為H股公司派息、內地投資者對港股興趣增加，以及有更多首次公開招股（IPO）融資活動等因素，都會增加港元需求，抽緊港元流動性。巴克萊認為，港匯升近7.75將會引來沽低息貨幣、買港元的套息交易，美聯儲減息步伐放緩，以及美元走強的趨勢下，料港元升值壓力將持續。

H股派息IPO集資推升港元需求

巴克萊稱，預計去年12月至今年2月間有約價值1310億元的股息派發，當中七成、即約917億元，會由1月6日至2月2日派發。即將派發的股息，將短期增加港元需求，並推升港元，因公司需要用其他貨幣兌換港元以派發股息。

巴克萊指出，IPO活動及內地投資者對港股興趣增加，均增加港元需求及推動港元。該行稱內地投資者透過港股通買入港股的速度，於去年開始加快，去年1月港股通的1年滾動成交量僅佔港股成交10%，但有關比率至目前已升至26%。另巴克萊提到，據上市備案文件顯示，至少有6家公司於1月底前做IPO，合共籌33億元。

港元拆息方面，昨與樓按有關的1個月港元拆息跌0.21點子（1厘等於100點子）至4.17274厘。截至昨晚7時，美元兌港元報7.7786，跌28點子（1元等於1萬點子）。