政策放寬令需求透支 內地料首兩月賣樓數據向下

談及近期內房境內債重組情况，當中融創中國（1918）已有多隻境內債券獲投資者支持重組，林鎮鴻表示，國內債務重組多以展期為主，未有如境外削債（haircut）、債轉股等重要成分。但融創的境內債重組具leading indicator意義，因其重組需要證監、外管局審批才可進行，反映監管當局開始允許境內債重組，或為內房境內債重組打開大門。但融創債務中仍有一大部分是銀行貸款未重組，他認為非常重要並需處理，因若能重組則「發展商可以資金、庫存都轉得起上來」，但銀行業會受較大影響。

內房境內債重組或打開大門

至於中國樓市庫存何時為健康水平，林指出，由2020年高峰至2024年，不論是300城土地成交或新開工面積均跌三分之二，新房銷售面積亦由2020年高位跌一半，發展商土地儲備正在萎縮。近年二手成交取代一手成交，加上過去三四年樓價下跌，買家寧選擇租樓，相信今年仍屬去庫存之年，若內地再無大型內房出現債務違約影響市場信心，料明年中新房庫存或可回落至較健康水平。