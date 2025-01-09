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政策放寬令需求透支 內地料首兩月賣樓數據向下

標籤：經濟

【明報專訊】內地自去年9月底出招救樓市，賣樓數據回升。瑞銀投資銀行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻（John Lam）表示，去年12月份內地一手、二手網簽成交數據較好，但實時數據反映在12月下半月已回落，認為12月份數據佳主要反映10月及11月政策放寬帶來的需求透支及釋放，相信今年1月或2月份成交數據或向下，並預期今年新房成交面積會下跌10%左右；二手會相對平穩，因現時持續有二手房替代一手房趨勢。

談及近期內房境內債重組情况，當中融創中國（1918）已有多隻境內債券獲投資者支持重組，林鎮鴻表示，國內債務重組多以展期為主，未有如境外削債（haircut）、債轉股等重要成分。但融創的境內債重組具leading indicator意義，因其重組需要證監、外管局審批才可進行，反映監管當局開始允許境內債重組，或為內房境內債重組打開大門。但融創債務中仍有一大部分是銀行貸款未重組，他認為非常重要並需處理，因若能重組則「發展商可以資金、庫存都轉得起上來」，但銀行業會受較大影響。

內房境內債重組或打開大門

至於中國樓市庫存何時為健康水平，林指出，由2020年高峰至2024年，不論是300城土地成交或新開工面積均跌三分之二，新房銷售面積亦由2020年高位跌一半，發展商土地儲備正在萎縮。近年二手成交取代一手成交，加上過去三四年樓價下跌，買家寧選擇租樓，相信今年仍屬去庫存之年，若內地再無大型內房出現債務違約影響市場信心，料明年中新房庫存或可回落至較健康水平。