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未達本土化生產要求 印尼續禁售iPhone 16

【明報專訊】印尼政府維持對蘋果iPhone 16的銷售禁令，稱蘋果（美：AAPL）建議在印尼興建AirTag工廠在內的10億美元投資計劃，不足以滿足投資要求。根據印尼政府提出的國產化要求，蘋果須在印尼本土生產部分智能手機或零件，而AirTag只是配件。印尼政府自去年10月起禁止iPhone 16在當地銷售，希望推動蘋果在印尼加大投資。

研究公司降蘋果評級至「賣出」

印尼工業部表示， 蘋果仍未符合本土化的生產要求，蘋果需與印尼政府協商，以便為iPhone 16銷售解禁。蘋果此前建議在2026年初建立工廠，並開始生產AirTag。印尼投資部長Rosan Roeslani周二晚曾向記者表示，政府已批准蘋果建立AirTag工廠的計劃。最新公布意味iPhone 16在印尼的銷售再遇障礙。蘋果的競爭對手三星和小米等已在印尼設廠，以遵守印尼政府在2017年推出的本土化規定。

此外，獨立研究公司MoffettNathanson將蘋果股票評級，由「中性」下調至「賣出」，並將每股目標價由202美元下調至188美元，理由是估值過高、反壟斷問題懸而未決，加上在中國市場流失市佔率。

三星電子料上季盈利增長放緩

此外，全球最大內存晶片及智能手機製造商三星電子（韓：005930）周三預計，去年第四季盈利增長放緩，遜於市場預期。三星預計，第四季營業利潤為44.7億美元，按年增長逾1倍，但增幅較此前兩季放緩。三星電子在供應高端AI晶片方面，仍落後於競爭對手SK海力士。不過，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳預期三星電子最終能在高頻寬記憶體（HBM）晶片測試達標。

（綜合報道）

[國際金融]