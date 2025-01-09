moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

CNN：特朗普擬宣布國家經濟緊急狀態 加快增收關稅

【明報專訊】CNN引述4名知情人士稱，美國候任總統特朗普考慮上台後宣布進入「國家經濟緊急狀態」，成為向盟友及對手徵收「普遍關稅」（universal tariff）的法律依據。消息指國家經濟緊急狀態將允許特朗普動用《國際經濟緊急權力法》（IEEPA），推出新的關稅計劃。

IEEPA單方面授權總統在緊急狀態期間管理進口。其中一名知情人士稱，特朗普很喜歡IEEPA，因為它對如何實施關稅賦予廣泛權力，且沒有嚴格要求需要證明關稅是出於國家安全考慮。特朗普於2019年曾引用IEEPA，威脅對所有墨西哥進口貨品徵收5%關稅，並指墨西哥若不設法制止非法移民進入美國，關稅將提升至25%。

消息指特朗普團隊對頒布經濟緊急狀態未有最終定案，並在探索其他法律途徑，以支持關稅的實施。知情人士稱，特朗普的顧問正評估引用美國貿易法第338條款的可能性。該條款允許總統對被認為歧視美國商業的國家，徵收「新的或額外的關稅」。

此外，特朗普團隊也在考慮再次動用貿易法第301條款，這是特朗普在首個任期以國家安全為由，向中國加徵關稅的依據。不過由於301條款須政府調查後才能加徵關稅，需時多月，宣布進入國家經濟緊急狀態可加快實施關稅。

（綜合報道）

[國際金融]