CNN：特朗普擬宣布國家經濟緊急狀態 加快增收關稅

IEEPA單方面授權總統在緊急狀態期間管理進口。其中一名知情人士稱，特朗普很喜歡IEEPA，因為它對如何實施關稅賦予廣泛權力，且沒有嚴格要求需要證明關稅是出於國家安全考慮。特朗普於2019年曾引用IEEPA，威脅對所有墨西哥進口貨品徵收5%關稅，並指墨西哥若不設法制止非法移民進入美國，關稅將提升至25%。

消息指特朗普團隊對頒布經濟緊急狀態未有最終定案，並在探索其他法律途徑，以支持關稅的實施。知情人士稱，特朗普的顧問正評估引用美國貿易法第338條款的可能性。該條款允許總統對被認為歧視美國商業的國家，徵收「新的或額外的關稅」。

此外，特朗普團隊也在考慮再次動用貿易法第301條款，這是特朗普在首個任期以國家安全為由，向中國加徵關稅的依據。不過由於301條款須政府調查後才能加徵關稅，需時多月，宣布進入國家經濟緊急狀態可加快實施關稅。

（綜合報道）

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